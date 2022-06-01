بدء قبول طلبات الراغبين في التقديم لرياض الأطفال بالجيزة.. المستندات المطلوبة

أعلنت محافظة الجيزة عن فتح الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة اليوم وحتى 30 من شهر يونيو الجاري 2022، لتلقي قبول طلبات الراغبين في التقديم للمرحلة الأولى لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمدارس تعليم الجيزة للعام الدراسي 2022 / 2023.

التسجيل من خلال ولي الأمر فقط

وأشارت محافظة الجيزة في بيان، إلى أنه يتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط، مع ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بكل دقة، حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي في أول أكتوبر 2022 إلكترونيا، لافتة إلى أنه سيتم الالتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السكني والمعتمدة من المحافظة، مع مراعاة أن الرقم القومي لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله.

الحد الأدنى للتقدم في السنة الأولى لرياض الأطفال

وكشفت المحافظة أن الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال 4 سنوات، وحتى 29 يوم 11 شهر 5 سنوات، فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومي الذي تم تسجيله وتقسيم القطاعات للمدارس الرسمية للغات، مع مراعاة اختيار الرغبات الأقرب لمحل السكن.

تقسيم القطاعات المدارس الرسمية للغات المتميزة

- قطاع شمال الجيزة ويشمل «شمال الجيزة ـ العجوزة ـ الدقي ـ الوراق - بولاق الدكرور».

- قطاع جنوب الجيزة ويشمل «جنوب الجيزة ـ العمرانية ـ الهرم - بولاق الدكرور».

- قطاع الفردوس «منطقة الفردوس»، ويشمل مدارس منطقة الفردوس.

- قطاع الفردوس «منطقة ابني بيتك»، ويشمل «مدارس منطقة ابني بيتك وحدائق أكتوبر»، ويضم هذا القطاع منطقة حدائق الأهرام والرماية كمربع سكني.

- قطاع الفردوس «منطقة دهشور»، ويشمل مدارس منطقة دهشور.

- قطاع الفردوس «أوراسكوم»، ويشمل مدارس منطقة أوراسكوم.

- قطاع المتميز ويشمل «مدارس غرب سويمد والحي المتميز».

- قطاع العاشر«محور الكفراوي»، ويشمل مدارس محور الكفراوي.

- قطاع العاشر «الحي السادس»، ويشمل مدارس منطقة السادس.

- قطاع العاشر «الحي العاشر»، ويشمل مدارس منطقة العاشر.

- قطاع أبناء الجيزة «البراعم»، ويشمل مدارس ابني بيتك المنطقة السادسة ومنطقة أبناء الجيزة.

- قطاع الـ800 فدان، ويشمل «منطقة الـ800 فدان ومدرسة الإمام محمد عبده».

- قطاع الشيخ زايد، ويشمل مدينة الشيخ زايد.

- قطاع أبو النمرس، ويشمل مركز ومدينة أبو النمرس.

- قطاع أوسيم لمدينة ومركز أوسيم.

- قطاع كرداسة لمدينة كرداسة.

- قطاع الحوامدية لمدينة الحوامدية.

- قطاع البدرشين لمركزومدينة البدرشين.

- قطاع العياط يشمل مركز ومدينة العياط.

- قطاع منشأة القناطر، ويشمل «وردان والمنصورية».

- قطاع الصف لمدينة الصف.

- قطاع أطفيح لمركز ومدينة أطفيح.

- قطاع 6 أكتوبر «أ» ويشمل جميع المدارس الرسمية المتميزة للغات بالإدارة.

- العمرانية ويضم مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات.

- قطاع جنوب ويشمل «النهضة الرسمية المتميزة للغات»

- الهرم ويشمل جميع المدارس الرسمية المتميزة للغات بالإدارة.

- قطاع بولاق ويشمل مدرسة عمر سليمان المتميزة للغات.

وأشارت المحافظة إلى أنه يتم القبول للمدارس الرسمية المتميزة على اعتبار محافظة الجيزة مربع سكني واحد، وعلى ولي الأمر متابعة نتيجة التنسيقات مع الإدارة التعليمية التابعة، والتأكيد على أولياء الأمور بضرورة اصطحاب الأطفال المرشحين للقبول بالتنسيق أثناء تسليم ملف التقدم للجنة الاستلام بالمدرسة.

محتوى ملف التقديم للمدرسة

- أصل شهادة ميلاد الطفل (كمبيوتر)

- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- ملف كامل الدمغات

- 10 صور شخصية حديثة للطفل

- إثبات محل السكن

وأكدت المحافظة، أنه محظور قطعيا جمع أي مبالغ أو تبرعات خارج المصروفات لأي سبب وتحت أي مسمى.