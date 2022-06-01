راشيل زيجلر تشارك في بطولة «The Ballad of Songbirds and Snakes»

وقع الاختيار على الممثلة الأمريكية راشيل زيجلر، لبطولة فيلم «The Ballad of Songbirds and Snakes» المأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتبة سوزان كولنز، مؤلفة سلسلة «The Hunger Games»، وفقا لما أعلنته في تدوينة عبر حسابها على «تويتر»، ومن المقرر أن تقوم بتجسيد دور البطلة الرئيسية «لوسي جراي بيرد».

تدور أحداث الفيلم المقتبس من كتاب سوزان كولينز لعام 2020 الذي يحمل نفس الاسم، قبل عقود من مغامرات كاتنيس إيفردين التي قامت بدورها جينيفر لورنس في «The Hunger Games»، ويتطرق إلى الصبي الطموح «كوريولانوس سنو»، الذي سيصبح في نهاية المطاف الزعيم المستبد، ومن المقرر أن يقوم الممثل الشاب توم بليث بأداء شخصية «كوريولانوس سنو» في المرحلة العمرية الأصغر سنا، والتي قدمها الممثل دونالد ساذرلاند في سلسلة «The Hunger Games»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

تفاصيل شخصية توم بليث في «The Ballad of Songbirds and Snakes»

في الفيلم القادم، يتم اختيار سنو البالغ من العمر 18 عامًا لتوجيه لوسي جراي (راشيل زيجلر)، خلال الدورة العاشرة من «ألعاب الجوع»، حيث يختار الحدث البربري المتلفز بشكل عشوائي اثنين من المراهقين من كل منطقة للقتال حتى الموت، وفي الرواية، تثير لوسي جراي المتواضعة انتباه الجميع أثناء الغناء خلال حفل الحصاد، مع موهبتها وسحرها، يعتقد «سنو» أنه قد يكون قادرًا على قلب الاحتمالات لصالحهم للفوز بالمباريات.

المخرج فرانسيس لورانس عن راشيل: ستسيطر ​على ​الشاشة لجيل كامل

ويتولى مخرج سلسلة «The Hunger Games»، إخراج الفيلم الجديد، والذي سيبدأ إنتاجه في وقت لاحق من هذا العام، «رأيت راشيل زيجلر لأول مرة في فيلم (West Side Story)، وكنت أعلم أنني كنت أشاهد نجمة سوف تسيطر ​على ​الشاشة لجيل كامل».

وأضاف: «لوسي جراي ستكون بمثابة مباراة مثالية لها كممثلة، الشخصية جريئة ومستقلة ومتحدية ، لكنها أيضًا ضعيفة وعاطفية ومحبة، راشيل ستجعل هذه الشخصية لا تُنسى».

ومن المقرر أن يعرض فيلم «The Ballad of Songbirds and Snakes» في دور العرض في 17 نوفمبر 2023.

من جانبه، قال ناثان كاهانا رئيس مجموعة Lionsgate Motion Picture Group، إن راشيل زيجلر تمثل الخيار الأمثل لتجسيد شخصية «لوسي جراي»، موضحا: «عندما تقرأ كتاب سوزان، تشعر بذكاء لوسي جراي العاطفي، وخفة حركتها الجسدية، وصوت الغناء القوي، راشيل تجسد كل هذه المهارات.. إنها الخيار الأمثل».