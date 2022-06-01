الإعدام لمزارع وصهره قتلا شقيق الأول لسرقة «موتوسيكل» بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في محافظة الشرقية، قبل قليل، بمعاقبة مزارع وشقيق زوجته «صهره» بالإعدام شنقاً، بتهمة قتل شقيق الأول، لسرقة دراجته البخارية، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية بشأن إعدام المتهمين.

اتهام مزارع وصهره بقتل شقيق الأول

أصدرت المحكمة قرارها في القضية، خلال جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين وليد المهدي، وأمير أحمد ذكي، وأمانة سر خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية إلى شهر مايو عام 2021، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة صان الحجر، باتهام كل من «رضا ع. أ. أ.»، و«سمير م. أ.»، بقتل شقيق الأول عمداً مع سبق الإصرار والترصد، حيث توجها إلى المكان الموجود فيه، وتعديا عليه بالضرب، مستخدمين عصا خشبية «شومة»، وقاما بسرقة دراجته البخارية، ولاذا بالفرار.

القبض على المتهمين وإحالتهما للجنايات

تمكنت الأجهزة من ضبط المتهمين، وإحالتهما للنيابة العامة، التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بإحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم بمعاقبة المتهمين بالإعدام.