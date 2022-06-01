تدخل للدفاع عن أمه.. السجن 15 سنة للمتهم بقتل ابن زوجته بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جلستها منذ قليل، بمعاقبة سائق «توكتوك» متهم بقتل ابن زوجته، خلال مشاجرة معها، حيث تدخل المجني عليه للدفاع عن والدته، فقام المتهم بطعنه بسلاح أبيض، مما أدى لوفاته في الحال، بالسجن لمدة 15 سنة.

أصدرت المحكمة حكمها في القضية خلال جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدي، وأمير أحمد ذكي، وأمانة سر خالد إسماعيل.

مقتل شاب على يد زوج والدته بالزقازيق

تعود أحداث القضية إلى شهر ديسمبر عام 2021، حيث تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثاني الزقازيق، يفيد بمصرع شاب يُدعى «مصطفى ط. أ.»، 17 سنة، إثر إصابته بطعنة نافذة في الصدر، نتيجة تعدي آخرين عليه، وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز إلى محل البلاغ، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

المجني عليه حاول الدفاع عن والدته في مشاجرة مع زوجها

وكشفت التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدة المجني عليه عرفياً، ويعمل سائق «توكتوك»، حيث وقعت مشاجرة بين المتهم وزوجته، فيما تدخل ابنها للدفاع عنها، فقام المتهم بالتعدي عليه وسدد له طعنة نافذة في الصدر، باستخدام سلاح أبيض، مما أدى إلى وفاته متأثراً بإصابته.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وصرحت بدفن الجثة بعد ورود تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم بمعاقبته بالسجن لمدة 15 سنة.