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المشدد 15 سنة لـ«أب» اغتصب ابنته لمدة 9 سنوات بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي وسمر السيد
04:58 م | الأربعاء 01 يونيو 2022
ارشيفية

ارشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، في جلستها منذ قليل، بمعاقبة «أب» تجرد من مشاعر الإنسانية، واعتاد اغتصاب ابنته لمدة 9 سنوات، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة. 

أصدرت المحكمة قرارها في القضية خلال جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين وليد المهدي، وأمير أحمد ذكي، وأمانة سر خالد إسماعيل. 

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغاً باتهام «أب» باغتصاب ابنته 

وتلقى مدير أمن الشرقية، في وقت سابق، إخطاراً يفيد باتهام شخص يُدعى «محمد  ح. م.»، بالتعدي على ابنته واغتصابها لمدة 9 سنوات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة تأمر بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقاريق، التي أصدرت قرارها المتقدم بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.

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