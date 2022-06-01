ظهرت منذ قليل نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعدما اعتمدها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حيث بلغ عدد الناجحين 79 ألف و754 طالباً وطالبة، أي بنسبة نجاح 76.8% من المتقدمين إلى امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية، فيما حقق 18 طالباً وطالبة الدرجات النهائية، بلغ عددهم 15 طالبة و3 طلاب، فيما بلغت نسبة نجاح البنين 71.2% فيما بلغت نسبة نجاح الطالبات 82.8%، مؤكداً على تكريم الاوائل الحاصلين على الدرجات النهائية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2022 برقم الجلوس

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية أو من خلال موقع مديرية التربية والتعليم الذي يتم الدخول إليه من هذا الموقع: https://alex-edu.com/

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2022

ويرغب في معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس أكثر من 106 ألف طالب وطالبة، وبالتحديد 106616 وهو عدد المحررين لاستمارات المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية.

فيما أدى منهم 103 ألف طالب وطالبة، امتحانات الشهادة الإعدادية التي انتهت الاسبوع الماضي، أمام 382 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثماني ، منها 110 لجنة بإدارة المنتزه ، و83 بإدارة شرق ، و41 لجنة بوسط الإسكندرية، و24 لجنة بغرب ، وعشر لجان بالجمرك ، و44 لجنة بالعجمي ، و33 بالعامرية ، و37 بإدارة برج العرب.

معايير نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الإسكندرية 2022

وبحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، فإن نادية فتحي، وكيلة المديرية، قد أصدرت تعليماتها للجان النظام والمراقبة على الدقة التامة في تقدير الدرجات قبل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2022، وذلك خلال الأيام الماضية التي تزامنت مع عمليات تقدير الدرجات لمواد الشهادة الإعدادية، وضرورة مراجعة الأوراق الامتحانية وعمليات رصد الدرجات.