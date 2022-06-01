الجيش الأردني يعلن مقتل وإصابة 3 من جنوده في مالي

أعلن مصـدر عسـكري مسـؤول في القيادة العامة للقوات المسـلحة الأردنية، مقتل واحد وإصابة 2 من جيش بلاده إثر هجوم مسلح في مالي.

قوة الانتشار السريع في مالي تتعرض لهجوم مسلح

وأوضح وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن إحدى دوريات قوة الانتشار السريع في مالي، خلال تنفيذ الواجب ضمن قوات حفظ السلام العاملة هناك، تعرضت لهجوم مسلح أدى إلى استشهاد الرقيب علي جمعة شحادة الجوابرة، وإصابة الرقيب صهيب صلاح قفطان الزعبي، والرقيب أحمد حابس خليف القبلان.

وأوضح أن مشاركة قوة الانتشار السريع في مالي تأتي في إطار مواصلة القوات المسلحة الأردنية عملها ومشاركتها قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام، وتقديم العون الإنساني للشعوب المتضررة في مختلف مناطق الصراع بالعالم.