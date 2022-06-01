زوج يلقي بزوجته من الطابق الثاني بسبب خلافات أسرية بأسيوط

أصيبت زوجة شابة بكسور متفرقة في أنحاء الجسم، إثر إقدام زوجها على إلقائها من الطابق الثاني بمنزلهما، بسبب نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية، في ناحية «منشية ناصر»، التابعة لقرية «صنبو»، بدائرة مركز ديروط، في محافظة أسيوط.

إخطار أمني بإلقاء زوج زوجته من الطابق الثاني

البداية كانت عندما تلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز ديروط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام شاب بإلقاء زوجته من الطابق الثاني، نتيجة نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية، في قرية «منشية ناصر»، دائرة المركز.

الشرطة تنتقل لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وضباط المباحث إلى محل البلاغ، كما تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين زوجين بسبب خلافات بينهما، قام على أثرها الزوج، ويُدعى «ح. م. أ.»، بإلقاء زوجته من الطابق الثاني، ما أسفر عن إصابتها بكسور متفرقة.

ضبط الزوج للعرض على النيابة

تم نقل المصابة إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقي العلاج اللازم، ووضعها تحت الملاحظة الطبية، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج والقبض عليه وإيداعه تحت تصرفها.

وروى الأهالي أن خلافات عائلية بين الزوجين تطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها الزوج بإلقاء زوجته من الطابق الثاني، ما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات متفرقة.

تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.