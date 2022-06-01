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مصدر أمني ينفي مزاعم عناصر الإخوان بشأن أعداد قتلى رابعة والنهضة

كتب:

محمد بركات
09:41 م | الأربعاء 01 يونيو 2022
وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية - أرشيفية

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الخاصة بأحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن خطاب منسوب صدوره عن إحدى جهات وزارة الداخلية، متضمنا أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين خلال أحداث فض الاعتصامات بميداني رابعة العدوية والنهضة.

مصدر أمني: الجماعة الإرهابية تروج أكاذيب للتغطية على جرائمها

وأكد المصدر الأمني، أن ما تم تداوله عارٍ تماماً من الصحة، ويأتي ضمن الأكاذيب التي تروجها جماعة الإخوان الإرهابية للتغطية على جرائمها.

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بقلم محمد بركات