مصدر أمني ينفي مزاعم عناصر الإخوان بشأن أعداد قتلى رابعة والنهضة

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الخاصة بأحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن خطاب منسوب صدوره عن إحدى جهات وزارة الداخلية، متضمنا أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين خلال أحداث فض الاعتصامات بميداني رابعة العدوية والنهضة.

مصدر أمني: الجماعة الإرهابية تروج أكاذيب للتغطية على جرائمها

وأكد المصدر الأمني، أن ما تم تداوله عارٍ تماماً من الصحة، ويأتي ضمن الأكاذيب التي تروجها جماعة الإخوان الإرهابية للتغطية على جرائمها.