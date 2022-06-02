إتاحة التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443 خلال 10 أيام

وضعت المملكة العربية السعودية ضوابطا من أجل تنظيم عملية الحج للمواطنين السعوديين والأجانب المقيمين داخل المملكة، وكان من أبرزها آلية المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443، التي أعلنت عنها المملكة من أجل حصول المقيمين داخلها على تصريح الحج بشكل أسهل وأيسر، حيث أنه من المتوقع السماح لمليون مقيم داخل السعودية بأداء فريضة الحج هذا العام، مع الالتزام بمجموعة من الشروط والضوابط اللازمة.

رابط تسجيل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443

وأعلنت المملكة أنه من المقرر فتح التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443، يوم الأحد الموافق 12 من الشهر الجاري، من خلال موقع وزارة الحج والعمرة السعودي على شبكة الإنترنت من خلال الضغط على هذا الرابط.

وأكدت المملكة العربية السعودية ضرورة التزام حجاج الداخل من المقيمين والمواطنين بالتعليمات التي سوف تضعها وزارة الحج والعمرة السعودية، والتي سوف يتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى جانب الالتزام بالضوابط الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتي تأتي في أولوياتها ضرورة أخذ لقاح خاص بفيروس كورونا المستجد.

مليون حاج من الداخل

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية أن العدد المقرر لهذا العام من داخل المملكة العربية السعودية مليون حاج الموسم الحالي، وذلك وفقا للحصص المقررة لكل دولة، كما أوضحت بعض الضوابط التي يجب اتباعها من أجل سلامة الحجاج، ومن أبز تلك الضوابط يجب أخذ لقاح وباء كورونا، وسوف نتابع معكم المزيد من التفاصيل حول تسجيل حج الداخل 1443-2022، وذلك من خلال تحديث مستمر أو من خلال تقارير أخرى.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية على استسقاء المعلومات الخاصة بآلية المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443 لتسجيل حجاج الداخل من القنوات السعودية الرسمية وعم أخذ أي معلومات من مصادر أخرى.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه سيتم فتح رابط تسجيل حجاج الداخل المسار الإلكتروني الحج الداخلي 1443، وذلك في يوم الأحد الموافق الثالث عشر من شهر ذي القعدة 1443 هجري، وما يقابله الأحد الموافق الثاني عشر من شهر يونيو الحالي 2022، على أن يكون التسجيل في الحج الداخلي عبر المسار الإلكتروني للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.