بعد عرض الحلقة الأولى.. تفاصيل مسلسل سيعجبك

أصبح عشاق الدراما التركية في الشرق الأوسط على موعد مع مسلسل جديد، حيث بدأ عرض الحلقة الأولى من مسلسل سيعجبك، في تمام الساعة الثامنة من مساء أمس، على قناة «Kanal D» التركية، وحظى المسلسل بعدد من ردود الأفعال الإيجابية على منصات التواصل الاجتماعي بعد ساعات من عرضه، ومن المقرر أن يعرض المسلسل بواقع حلقة في الأربعاء من كل أسبوع.

وتدور أحداث مسلسل سيعجبك، حول «تولجا» ممثل شاب في ذروة شهرته لكنه غير راضٍ، بينما «آسيا» كاتبة تعمل في مركز تجاري تحلم بالدراسة في الجامعة، تتقاطع مسارات هذان الشابان اللذان يران الحياة مختلفة مثل الأسود والأبيض، يصطدم عالمان مختلفان ببعضهما البعض.

فريق عمل مسلسل سيعجبك

يشارك في بطولة مسلسل سيعجبك عددا من نجوم الدراما التركية من بينهم إيلايدا أليسانفي دور «آسيا»، بوراك يوروك في دور«تولجا»، بالإضافة إلى نرجس كومبسار، زينب كانكوند، إيلكين توفيكتشي، جيرين تاشتشي، دوجان داججيز، وهازال بينلي.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل سيعجبك

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل سيعجبك، عددا من الأحداث أبرزها التعارف الأول بين «آسيا» و«تولجا» اللذان تتقاطع مساراتهما بطريقة شيقة، حيث تذهب «آسيا» لمشاهدة المسلسل التليفزيوني للنجم الشهير «طولجا تونا»، برفقة شقيقتها الكبرى «نازلي» التي ترغب في أن تكون ممثلة، ولكن عندما يعاملها النجم بوقاحة عندما تحاول التقاط صورة شخصية معها، تستطيع «آسيا» أن تضعه في مكانه الصحيح.

وعلى الجانب الآخر، يصبح «تولجا» على وشك الوقوع في الهاوية ماليا بعد إلغاء المسلسل التليفزيوني، ولكن بفضل مديرة أعماله «نسرين»، يحصل على فرصة للقيام بدور في مسلسل جديد، ومع ذلك، لا توجد ممثلة تريد العمل مع «تولجا» من أجل الدور الرئيسي، وتتدخل الصدفة لتجد «آسيا» نفسها في الدور الرئيسي لمسلسل كوميدي رومانسي لم تكن مهتمة به على الإطلاق.