أول الإعدادية بسوهاج لـ«الوطن»: «توقعت النتيجة ووالدي ساندني رغم سفره»

بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، التي تم إعلان نتائجها اليوم الخميس، حوالي 71%، حيث حصل 22 طالباً وطالبة على الدرجات النهائية، ليحصلوا على المركز الأول بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة .

أحد أوائل الشهادة الإعدادية في لقاء مع «الوطن»

التقت «الوطن» الطالب عمر عبد الكريم أحمد، الحاصل على المركز الأول، من مدرسة «الدعوة الإسلامية» للبنين، التابعة لإدارة سوهاج التعليمية، في حضور عدد من أفراد أسرته، التي استقبلت خبر نجاحه وتفوقة وحصوله على المركز الأول على مستوى المحافظة، بالزغاريد.

«عمر»: 6 ساعات مذاكرة يومياً طوال العام

بدأ «عمر» حديثة لـ«الوطن» بالإعراب عن شكره للمعلمين، الذين قاموا بالتدريس له بالمدرسة، وأضاف أنه يعتمد على الفهم وليس الحفظ، وكان يقوم بحل نماذج الامتحانات للتعود على الأسئلة، والمذاكرة لأكثر من 6 ساعات يومياً طوال العام، وقبيل الامتحانات، كان يحرص على زيادة ساعات المذاكرة طوال اليوم.

كما أشاد الطالب الحاصل على المركز الأول بدور أسرته في دعمه وتشجيعه على المذاكرة والتحصيل الدراسي، خاصةً والدته التي كانت تدعمه دائماً، وكذلك والده المغترب بدولة الكويت وكان يتابعة يومياً بالاتصال به عبر الإنترنت.

التنسيق بين المذاكرة والترفيه أهم مقومات التفوق

وأضاف أنه كان يحرص على توزيع وقته بين المذاكرة والترفيه، وعن أكثر المواد التي يحبها، ذكر مادة العلوم، نظراً لأنها من المواد التي تعتمد على الفهم، أما أكثر المواد التي كان يتخوف منها، كانت مادة اللغة العربية، خاصةً النحو.

وأوضح «عمر» أن الدتة أبلغته بالنتيجة وحصوله على المركز الأول على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أنه كان يتوقع حصوله على المركز الأول، إلا أنه كانت تنتابه بعض المخاوف القليلة.

دعم الأب ومتابعته المستمرة رغم سفره للخارج

وأوضحت والدة الطالب، في تصريحاتها لـ«الوطن»، أن ابنها «عمر» تعب كثيراً طوال العام، ويستحق ذلك التقدير، وأضافت أنها تلقت اتصالاً من مدرسة «الدعوة الإسلامية» لإبلاغها بحصول «عمر» على المركز الأول، وأضافت: «رغم أن عمر كان الأول بالفصل الدراسي الأول، إلا إنني فوجئت بالنتيجة، وفرحت جداً»، مشيرةً إلى أنها طالما تمنت تفوق ابنها، وتابعت أن والده، رغم سفره، فهو صاحب التأثير الأول في نجاح وتفوق ابنهما، حيث كان يرسل له نماذج الامتحانات بصفة دائمة، كما كان يتابعه أثناء الامتحانات يومياً.

«عمر»: أتمنى الالتحاق بكلية الطب

وبينما أضافت جدة «عمر» أنها كانت تتوقع بنسبة 98% أن يحصل حفيدها على المركز الأول على المحافظة، نتيجة تعبه وجهده طوال العام، فقد أعرب الطالب الحاصل على المركز الأول بمحافظة سوهاج عن حلمه الالتحاق بكلية الطب.

وفي ختام اللقاء، أشارت والدة «عمر» إلى أن لديها ابنان آخران، أحدهما في الصف الثاني الإعدادي هذا العام، وأعربت عن أملها في حصوله على المركز الأول في الشهادة الإعدادية العام المقبل، أسوة بشقيقة «عمر»، الحاصل على المركز الأول في الشهادة الإعدادية هذا العام.

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