الصور الأولى من حفل زفاف محمد مكاوي

احتفل الفنان محمد مكاوي والموديل نورهان عماد، بزفافهما قبل قليل، إذ اقتصر الحفل على الأسرة والأصدقاء المقربين.

ونشر محمد مكاوي عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مجموعة صور من حفل الزفاف.

حفل خطوبة مكاوي ونورهان

كان «مكاوي»، احتفل بخطوبته على الموديل نورهان عماد، في فبراير الماضي، وتصدر حفل خطوبتهما، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، إذ اختار محمد مكاوي، يوم مميز واستثنائي لإقامة حفل الخطوبة 22-2-2022، وحرص عدد من النجوم على تهنئته، من بينهم هنا شيحة، محمود الليثي، ملك زاهر، ليلى زاهر، ديانا هشام، عمرو وهبة، منة فضالي، مي جلال، أسما شريف منير، سالي عبدالسلام.

أبرز أعمال محمد مكاوي

شارك محمد مكاوي، في الجزأين الرابع والخامس من مسلسل «حكايات بنات» بطولة: هند عبد الحليم، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، خالد منصور، علا رامي، نبيل نور الدين، محمد يسري، كما شارك في فيلم «الكويسين» بطولة: حسين فهمي، أحمد فهمي، شيرين رضا، أسماء أبو اليزيد، الذي عرض في السينما عام 2018.