مخرج «الاختيار» يفجر مفاجأة: مفيش جزء رابع.. لكن في سلسلة جديدة مهمة

كشف المخرج بيتر ميمي مخرج مسلسل الاختيار أن الجزء الأول من المسلسل كان اسمه «منسي» لم يكن اسمه الاختيار، لافتًا إلى أن المؤلف باهر دويدار اقتراح أن يطلق عليه اسم الاختيار نظرًا لأنه كان يوضح شخصيتين لضباط بالجيش وأن يمكن لأي إنسان أن يختار بين الخير والشر.

وأوضح ميمي خلال لقائه مع الإعلامية إنجي علي في برنامج «أسرار النجوم» المذاع عبر راديو «نجوم اف إم» أنه بعد تقديم مسلسل كلبش كان يبحث عن تقديم مسلسل اجتماعي لافتًا انه طلب ذلك من الشركة المنتجة، مشيرًا ان الشركة عرضت عليه إخراج مسلسل عن الشهيد أحمد منسي فوافق على الفور معتبرًا أنه مشروع فني «له هيبة».

حسيت ان موضوع مسلسل الاختيار كبير

وأشار المخرج بيتر ميمي أنه بعد جلوسه مع أصدقاء وزوجة الشهيد الراحل وزملائه «حسيت إن الموضوع كبير وان احمد منسي أكبر بكتير من اللي سمعناه عنه»، لافتًا إلى أن الواقع كان أصعب بكثير، وبطولة منسي كانت أكبر مما عرضه المسلسل.

وأكد بيتر ميمي أنه لا يعتبر عمل من أعماله الأقرب لقلبه لافتًا أنه يعتبر مسلسلاته متكاملة، لافتًا إلى أن الدولة قررت تقديم بعض الوقائع التاريخية التي حدثت قريبًا حتى لا يتعرض التاريخ للتزوير مشيرًا إلى أنهم عرضوا الحقائق خلال أجزاء المسلسل.

مفيش جزء رابع من الاختيار

وكشف بيتر ميمي أنهم لن يقدموا الجزء الرابع من مسلسل الاختيار «لا مفيش الاختيار 4 وهيكون فيه سلسلة جديدة مع مخرج تاني ومؤلف تاني وإن شاء الله تكون أهم من اللي فات وتبين حاجات مشوفنهاش في الأجزاء دي».