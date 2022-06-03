طقس اليوم في البحيرة.. ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وتحذير من التعرض للشمس

تواصل درجات الحرارة في البحيرة ارتفاعها، حيث تشهد المحافظة اليوم الجمعة، طقسا حارا مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية في الساعات الأولى من الصباح، ووجهت الجهات المعنية سائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة.

طقس اليوم في البحيرة.. حار نهارا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الجمعة، حار نهارا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على كافة الانحاء، موضحة أن غدا السبت يشهد شبورة مائية صباحا، وطقس مشمس، ويكون غائم جزئيا على السواحل الشمالية.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1 : 1.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 30 درجة مئوية وبلغت الصغرى 20 درجة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات الجمهورية

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في محافظات الجمهورية اليوم الخميس، سجلت العظمى في القاهرة 35 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 21 درجة، وسجلت درجات الحرارة في الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، وفي مطروح سجلت العظمى 27 درجة، والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، وبلغت العظمى بقنا 36 درجة والصغرى 25 درجة.

وتشهد مدن ومراكز محافظة البحيرة بداية من الشهر الجاري، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، وسط تحذيرات للمواطنين بعدم النزول وقت الظهيرة تجنبا لحرارة الشمس المباشرة.