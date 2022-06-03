القبض على المتهم بقتل سائق «توك توك» في بني سويف.. «كان عايز يسرقه»

تمكنت مباحث بني سويف، من كشف لغز العثور على جثة سائق توك توك مقتولا وسط الزراعات بمركز ببا، واختفاء هاتفه المحمول والتوك توك الخاص به، حيث تبين أن وراء الواقعة عاطل أقدم على قتل المجني عليه بهدف سرقة التوك توك الخاص به والهاتف المحمول، وتمكنت قوة أمنية من مركز شرطة ببا من ضبط المتهم وجاري استكمال التحقيقات.

بلاغ بالعثور على جثة سائق توك توك وسط الزراعات

البداية كانت بتلقي اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية، بورود إشارة بالعثورعلى جثة سائق توك توك يدعى «محمد ن. إ» 30 سنة، وبه عدة طعنات، وعلى الفور تحرك لمكان الواقعة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ببا المركزي.

ووجه مدير أمن بني سويف بتشكيل فريق بحثي بإشراف مدير مباحث المديرية، يضم الرائد أحمد جمال، رئيس مباحث مركز شرطة ببا، وضباط مباحث المديرية، لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

وضم فريق البحث العميد عصام محمود، رئيس فرع البحث جنوب بني سويف، والعقيد عبدالمنعم الحميلي، مفتش مباحث ببا، والرائد أحمد جمال، رئيس مباحث مركز شرطة ببا، والرائد محمد عادل معاون أول مباحث ببا.

التحريات الأولية: المتهم أقدم على قتل المجني عليه لسرقته

وتوصلت تحريات فريق البحث أن وراء الواقعة عاطل مقيم بمدينة ببا، وتمكنوا من ضبطه بعد عمل عدة أكمنة ثابتة وأخرى متحركة، وبمواجهته بالواقعة أقر بارتكابها لمروره بضائقة مالية، وأقدم على سرقة المجني عليه بعد قتله وحصل على التوك توك وهاتفه المحمول، وأرشد عن المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى نيابة ببا للتحقيق.