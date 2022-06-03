أنغام تقود طائرة بذراع واحدة «صور»

نشرت أنغام صورا لها من داخل الطيارة بجدة أثناء ذهابها لإحياء حفل غنائي هناك وكتبت عليها: "سقت الطيارة بايد واحدة شكراً لطاقم الطائرة السعودية للطفكم و حسن استقبالكم انغام في جدة".

وكانت أنغام خضعت لعملية جراحية خلال الفترة الماضية في معصم اليد وأخرى في الكتف وذلك بعدما اشتدت الآلام عليها في الفترة الماضية وخاصة بعد حفلها بالكويت، ونصح الأطباء أنغام بالراحة والخضوع لمدة 6 أشهر لجلسات العلاج الطبيعي وتوضع يدها على حامل طوال مدة الــ6 أشهر.

حفلات أنغام

وأحيت أنغام مؤخرا يوم 1 يونيو الماضي حفل غنائي ضخم في مصر رفع راية كامل العدد، ومن المقرر أن تبدأ أنغام حفلات الصيف بالسعودية بداية من يوم اليوم الجمعة في جدة على هامش فعاليات موسم جدة.

آخر أغاني أنغام

وكانت آخر أغاني أنغام طرحتها في موسم عيد الأضحى وحققت نجاح كبير وحملت الأغنية اسم "لوحة باهتة" وهي من كلمات نادر عبد الله وألحان تامر عاشور وقالت كلماتها: "عارف احنا طول فراقنا زي ايه زي لوحة باهتة لونها مايترسمش زي سطر في صفحة متشخبط عليه مهما تقرا فيه تلاقيه مابيتفهمش زي طفلين وقت لما بيغلطوا بتلاقيهم خافوا يومها وعيطوا زي حرفين مشبوكين واتفرطوا زي طرفين مقطوعين مابنتلضمش كنت عمري ياللي مقصود بالكلام كنت ضهري ونفسي ضهري مايتقطمش هو بالليل ينفع ان العين تنام الا لو لو يحضنها ويغطيها رمش ليه وافقنا وسيبنا بعض ازاي كمان واتفارقنا قال عشان مابنتفاهمش عننا ما كنا اتفاهمنا من زمان بس من اللي بينا كنا مانتحرمش كنت عمري ياللي مقصود بالكلام كنت ضهري ونفسي ضهري مايتقطمش هو بالليل ينفع ان العين تنام الا لو لو يحضنها ويغطيها رمش"