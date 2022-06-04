قعدة عربي وركن خاص للعائلات.. شاطئ الخليج برأس البر يرحب بالمصطافين

تشهد شواطئ رأس البر في المساء إقبالًا كبيرًا من أهالي محافظة دمياط ورواد المصيف الشعبي الشهير، عكس النهار الذي لا يشهد إقبالا كبيرا بسبب تغيير مواقف السيارات، في المساء يتجمع عدد كبير من الشباب والعائلات الذين يفضلون قضاء الليل على الشواطئ هربا من ارتفاع درجات الحرارة داخل المنازل، فضلا عن اللعب والاستمتاع ببعض الألعاب المائية على الشواطئ.

قعدة عربي على شاطئ البحر

يحكي هارون الطحان مسئول القعدة العربي بشاطئ الخليج برأس البر فى محافظة دمياط، أن هناك من يعشق الخصوصية وقضاء الليالي بالشاطئ والاستمتاع بالهواء الطلق، وقال: «وفرنا مكانًا مناسبًا للعائلات التي تحب السهر على شاطئ البحر وقضاء ليلة مريحة، والسهر إلى ساعات متأخرة من الليل، وهناك جو من البهجة تصنعه الموسيقى الهادئة والسمر مع بعض المشروبات الباردة والساخنة».

وأوضح «هارون»، أن الغالب على هذه السهرات هو التواجد الكبير للعائلات التي تضفي على السهرات طابعا آخر.

جو عائلي

ويضيف عماد حسني، أحد المسئولين عن الشاطئ، أن القعدة العربي ليلًا تمتاز بجو عائلي، سواء من أهالي دمياط أو رواد مصيف رأس البر فالشاطئ في الليل يصبح خاصا للعائلات فقط، التي بإمكانها أن تتمتع بجو الصيف بعيدا عن الازدحام الذي يعرفه الشاطئ نهارا.