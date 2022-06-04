الحكومة تكشف تفاصيل تداول رابط إلكتروني مزيف للحصول على رحلات حج مجانية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي رابطاً إلكترونياً يدعو المواطنين لتسجيل بياناتهم للحصول على رحلات حج مجانية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنَّه لا صحة للرابط المتداول الذي يدعو المواطنين لتسجيل بياناتهم للحصول على رحلات حج مجانية، وأن الرابط المتداول مزيف ولا علاقة للوزارة به، وأن تلك الرحلات وهمية.

الانتهاء من قرعة الحج 2022

وأشارت وزارة السياحة والآثار إلى أنَّه قد تمّ الانتهاء من قرعة الحج 2022، مُوضحةً أنَّه يمكن للمواطنين المتقدمين للحج السياحي هذا العام الاستعلام عن نتيجة القرعة بالرقم القومي عبر موقع الإدارة المركزية لشركات السياحة التابع للوزارة عبر الرابط التالي trans.hajj.gov.eg.

وحذرت وزارة السياحة والآثار المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتمّ اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع.

الحكومة تناشد الجميع تحري الدقة

وناشدت الحكومة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكّد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة antiquities.gov.eg، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.