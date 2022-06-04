أسعار السمك اليوم في مصر.. البوري يصل لـ70 جنيها بالأسواق

زادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن أسعار السمك اليوم في مصر، فالغالبية العظمى يفضلون تناول الأسماك في بداية الأسبوع، إذ تمنح المأكولات البحرية بكافة أنواعها الجسم، الكثير من العناصر المهمة التي تساعد في بنائه وتكوينه.

وتسعترض «الوطن» فيما يلي، أسعار السمك اليوم الأحد 4-6-2022 في مصر، ومنها سعر السمك البلطي وسعر الوقار وباقي الأنواع الأخرى من الأسماك البحرية، وذلك استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

أسعار السمك اليوم في مصر

سجلت أسعار السمك اليوم في مصر وفق جولة «الوطن» في الأسواق، استقرارًا في كافة الأنواع، وهذا الاستقرار يستمر للأسبوع الثاني على التوالي، وجاءت تفاصيل الأسعار على النحو التالي:

أسعار الأسماك في الأسواق

- سمك السردين اليوم، يختلف سعره حسب الحجم ويبدأ من 20 و30 وحتى 45 جنيهًا للكيلو.

- سعر سمك البوري اليوم يتراوح بين 65 و70 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو سمك السبيط يتراوح بين 100 و170 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو الفيليه البلطي يتراوح بين 80 و120 جنيهًا للكيلو.

- قشر بياض بلدي، سجل الكيلو بين 80 و100 جنيه.

- سعر كيلو الجمبري اليوم، يختلف حسب الحجم بين صغير ووسط وكبير، وتبدأ أسعاره من 90 - 120-140-160-180- 250 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو الجمبري الجامبو يتراوح بين 300 و400 جنيه للكيلو.

- سعر سمك المكرونة الصغيرة اليوم يتراوح بين 45 و55 جنيهًا للكيلو.

- سعر سمك المكرونة السويسي الكبيرة يتراوح بين 60 و110 جنيهات للكيلو.

- سعر سمك الثعابين البلدي يتراوح بين 100 و120 جنيهًا للكيلو.

- سعر سمك البلطي يتراوح بين 35 و40 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو الكابوريا أيضًا يُحدد حسب الحجم بين صغير ووسط وكبير 40-60-80-100 جنيه.