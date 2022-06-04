تفاصيل مسلسل رحلة الطيور.. مكون من 8 حلقات ومصنف «+16»

أصبح عشاق الدراما التركية على موعد مع عمل درامي جديد، بعد أن بدأت منصة «نتفليكس» الإلكترونية ضمن خريطة أعمالها الجديدة في شهر يونيو الجاري، أمس، عرض حلقات الموسم الأول من مسلسل رحلة الطيور، المعروف بـ «As the Crow Flies» من إخراج دنيز يورولمازر، ومن بطولة النجمين برجي أكلاي وإبراهيم تشيليكول.

تدور أحداث مسلسل رحلة الطيور المكون من 8 حلقات والذي تم تصنيف للمشاهدة لـ «+16»، حول فتاة شابة تشق طريقها إلى غرفة أخبار مذيعة متمرسة، وأثناء محاولتها لإثبات نفسها سرعان ما تواجه الجانب المظلم من الطموح والحسد والرغبة في الظهور، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما التركية من بينهم برجي أكلاي، إبراهيم تشيليكول، ميراي دانار، دفنة كايلار بالإضافة إلى بوراك يامانتورك.

ردود فعل إيجابية لمسلسل رحلة الطيور بعد ساعات من عرضه

وحصد مسلسل رحلة الطيور ردود فعل إيجابية بعد ساعات من عرضه، لدى الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، إذ قالت إحدى المشاهدات في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»: «خلصت مسلسل رحلة الطيور حلو من كل النواحي، وبرجي أكلاي إبداعها وتقمصها للشخصية مو طبيعي كل يوم تصدمني بقوتها»، بينما أبدت مشاهدة أخرى إعجابها بالمسلسل، قائلة: «الآن استطيع إضافة المسلسل لقائمة افضل مسلسلات تركية قصيرة في حياتي»، واستمرت ردود الفعل، حيث أضافت إحدى المتابعات: «لسه مخلصة مسلسل رحلة الطيور وإيه العظمة دي بجد».

بخلاف مسلسل رحلة الطيور.. أعمال على قائمة «نتفليكس» في يونيو

ولا يعتبر مسلسل رحلة الطيور هو العمل الوحيد الجديد على قائمة شبكة «نتفليكس» خلال شهر يونيو الجاري، والتي تتسع لعرض مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات من بينها الموسم الثالث من مسلسل «The Umbrella Academy»، الموسم السادس والأخير من «Peaky Blinders»، بجانب مجموعة واسعة من الأفلام منها الوثائقي عن النجمة جينيفر لوبيز بعنوان «Jennifer Lopez: Halftime»، والفيلم الكوميدي «Hustle» الذي يجمع آدم ساندلر وكوين لطيفة.