عمدة بيت لحم: الاحتلال الإسرائيلي فصلنا عن القدس لأول مرة في التاريخ

قال حنا حنانيا، عمدة مدينة بيت لحم، إن الاحتلال الإسرائيلي فصل مدينة بيت لحم التاريخية في فلسطين عن القدس لأول مرة في التاريخ، وذلك عبر جدار الفصل العنصري الذي أنشأه الاحتلال بين المدينتين.

جاء ذلك أثناء مشاركة حنانيا، اليوم السبت، في مهرجان مواطني المتوسط الذي استضافت إحدى جلساته عددا من عمد المدن المتوسطية.

سيطرة الاحتلال على موارد المياه في المدينة،

أشار حنانيا كذلك إلى أن مدينة بيت لحم تعاني أيضا من الكثير من المشكلات بسبب الاحتلال، من بينها سيطرة الاحتلال على موارد المياه في المدينة، حيث يقدم ٣٥ لترا لكل نسمة في بيت لحم رغم أن المقرر دوليا هو 150 لتر لكل نسمة، بينما تتوجه الفوائض إلى المستوطنات الإسرائيلية.

وأكد حنانيا على أن الأولوية اليوم بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية والقوى الوطنية هي وضع استراتيجية للمقاومة الشعبية للاحتلال، وأن على المجتمع الدولي أن يتوقف عن لعب الدور الخجول الذي يلعبه في القضية الفلسطينية لصالح دعم حقيقي للشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه وفقا للشرعية الدولية.

سعاد عبد الرحيم أول سيدة تتولى رئاسة بلدية في عاصمة عربية

من جهتها، أكدت عمدة مدينة تونس، سعاد عبد الرحيم، على أهمية الدور الذي تلعبه البلديات عبر إشراك المواطنين في تقرير المشاريع التي تهمهم في مناطقهم، كما عبرت عن اعتزازها بكونها أول امرأة تتولى رئاسة البلدية في عاصمة عربية، وأن بلدان المغرب العربي كلها صارت تقدم المثل في ذلك بين سائر البلدان العربية والإسلامية.

وأشارت نائبة عمدة آثينا، كاترينا جاجاكي، إلى الدور الذي لعبته جائحة فيروس كورونا المستجد خلال السنوات الأخيرة في إبراز الدور المهم للبلديات التي تمثل المؤسسات الأقرب للحياة اليومية للجماهير.

تحديات تواجه مدن المتوسط في ظل صعود اليمين المتطرف

أما عمدة مدينة قيصرياني اليونانية، كريستوس فوسكوبولوس، فتحدث عن التحديات التي تواجهها كافة مدن المتوسط، وتتمثل في صعود اليمين المتطرف على صعيد عالمي ومحاولته فرض سياسات اقتصادية في مجالات الطاقة تضر بمصالح المواطنين، كما أن هذه القوى السياسية تفضل مصالحها الاقتصادية على إحلال السلام وحل الصراعات المسلحة والخلافات السياسية والثقافية في المنطقة.

ووفقا لفوسكوبولوس، فإن الحل يتمثل في اتحاد المدن عبر المتوسط من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتقوية قدرتها على مقاومة المصالح الاقتصادية للنخب الصغيرة التي تأتي على حساب المواطنين.

يذكر أن مهرجان مواطني المتوسط هو مهرجان ثقافي ينظمه برنامج حوار المتوسط للحقوق والمساواة، الممول من الاتحاد الأوروبي، في مدينة كاتانيا الإيطالية من الثاني إلى الخامس من يونيو بهدف جمع صناع القرار والنشطاء والمؤثرين من بلدان حوض البحر المتوسط لنقاش القضايا المشتركة وسبل التعاون بين شعوب المنطقة.