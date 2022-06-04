محمد صبحي خلال تكريمه من المتروبوليتان الأمريكية: «شكرا وطني» 

بدأ منذ قليل، حفل تكريم الفنان محمد صبحي من قبل إدارة المتروبوليتان الأمريكية، على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وبدأ الحفل بكلمة للفنان محمد صبحي الذي قال: «أشكر وطني وأشكر الوزيرة المحبة للفنانين، ونحن نعشقها كل الشكر لأوبرا ميتروبوليتان بأمريكا المسؤولة عن تكريمي اليوم».

71 مجموعة شبابية تقدم هاملت

كما تحدث عن مسرحية هاملت التي أهدته أوبرا ميتروبوليتان حق بثها، قائلا: «قدمت هاملت 71 مجموعة شباب على قد حالهم زيي وكنا بنلم من كل واحد 10 قروش علشان نعمل اكسسوارات وملابس».

كما وجّه محمد صبحي الشكر لمجموعة الفنانين المشاركين في مسرحية هاملت، الذين حرصوا على حضور حفل تكريمه، وهم: هناء الشوربجي وأحمد ماهر وعماد رشاد وعبد المنعم عيسى.

وعرضت هاملت في سبعينيات القرن العشرين، وهي من بطولة كوكبة من النجوم منهم محمد صبحي، نيفين رامز، هناء الشوربجي، أحمد ماهر، عماد رشاد، عبدالله إسماعيل، عبد المنعم عيسى، وغيرهم من الفنانين، والإخراج المسرحي لمحمد صبحي، والإخراج التلفزيوني لنور الدمرداش.

أحداث مسرحية «هاملت»

وتدور أحداث المسرحية حول انتقام الأمير هاملت من عمه كلوديوس الذي قتل أخاه واستولى على العرش، كما تزوج من أرملته، وهاملت هي أطول مسرحية لشكسبير، وتعتبر من بين أكثر الأعمال الأدبية قوة وتأثيراً في العالم، وهي من أكثر أعمال شكسبير شهرة خلال حياته، ولا تزال تحتل المرتبة الأولى بين مؤلفاته.