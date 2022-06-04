تدريب 30 مديرا بالمواقع الأثرية على استخدام الدليل الإرشادي للتراث الثقافي

أقامت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات والإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، بسبيل وكتاب سليمان أغا السلحدار بشارع المعز بالقاهرة، ورشة عمل لإعداد دليل إرشادي لعرض وتفسير مواقع التراث الثقافي في مصر باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بالتنسيق مع مكتب اليونسكو بالقاهرة، وفي إطار حرصها على تطوير خطط إدارة وتفسير المواقع الأثرية والمتاحف.

تدريب على استخدام الدليل الإرشادي

وأوضحت إيمان زيدان المشرف العام على إدارة تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف بالوزارة، أن الورشة استهدفت تدريب 30 من مديري المواقع الأثرية والمتاحف وفرق العمل المختصة على استخدام الدليل الإرشادي الذي من المقرر الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة.

تحسين تجربة الزائرين

وأضافت أن الورشة تناولت التعريف بأسس إدارة المواقع والمبادئ التوجيهية والأدوات العملية لتفسير وعرض المواقع الأثرية والمتاحف من خلال مجموعة من المحاضرات والزيارات الميدانية والتدريب العملي شملت مجموعة قلاوون وبيت السحيمي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على آليات تحسين تجربة الزائرين مع مراعاة معايير الحفاظ والتنمية المستدامة، لافتة إلى أنه تم إتاحة الفرصة للمشاركين بالورشة لإبداء ملاحظاتهم حول مسودة الدليل لاعتماد منهجية موحدة لإدارة مواقع التراث الثقافي في مصر.