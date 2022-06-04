تعقيم 13 مدرسة وموقعاً لاستقبال تظلمات الإعدادية بكفر الشيخ

أنهت مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ الاستعدادات في 13 مدرسة وموقعاً لاستقبال طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، لتقديم التظلمات، اعتباراً من غد الأحد، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتيسير سبل تقديم الطلبات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وعقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، لتقديم التظلمات ، بحضور أعضاء الكنترول والمطبعة السرية وموجهي العموم وبحضور كل من جلال فوزى السيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح محمد حسنين، مسؤول قاعدة البيانات المركزية، وهاني الصياد رئيس المطبعة السرية، و موجهي العموم للمواد الأساسية.

وكيل تعليم كفر الشيخ يشكر القائمين على امتحانات الإعدادية

ووجه وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل لما بذلوه من جهد وإخلاص أثمر نجاحا وتميزا للمنظومة كاملة وخاصة إظهار نتيجة الصف الثالث الإعدادي عقب تكريمهم، مؤكداً على أهمية الفترة القادمة التي لا تقل أهمية عن سابقتها، وهي فترة التظلمات وامتحانات الدور الثاني، والتي تعد في مجملها مرحلة تصويب المسار بالنسبة للطلاب الذين لم يحالفهم التوفيق، وأيضاً مرحلة التظلمات، التي يبحث فيها الطالب عن حقه كما يراه.

عبدالله يطالب بتوخي الحذر وإتباع أقصى درجات الدقة والتأني

وأضاف وكيل التعليم: «أهيب بالجميع توخي الحذر واتباع أقصى درجات الدقة والتأني، وإعطاء كل ذي حق حقه، والاستمرار على نفس النهج الذي تم اتباعه في امتحانات الدور الأول من سرية ودقة وحيادية تامة، داعيا المولى عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول».

يذكر أن نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ ظهرت خلال الأيام الماضية واعتمدها محافظ الأقليم، وهنأ الطلاب الأوائل بتفوقهم، مؤكداً أنه جرى التصحيح ورصد الدرجات بكل دقة.