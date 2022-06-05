حالتا غش بامتحانات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية

أدى طلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات، صباح أمس، الامتحان بجميع التخصصات صناعي وتجاري وفندقي، وسط إجراءات احترازية وأمنية.

وتأكدت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في القاهرة، من تعقيم جميع اللجان قبل بدء الامتحان والاطمئنان لاستلام مراكز توزيع الأسئلة الأوراق الامتحانية وتسليمها للمدارس مقار اللجان الامتحانية إلى أن تصل لأيدي الطلبة.

وأعلنت في بيان لها، أنه تم رصد المخالفات ومحاولات الغش ورصدت الغرفة حيازة طالبين بإدارة الزيتون للموبايل، وتبين أنه كان مغلقا، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتبدأ الامتحانات العملية لبعض المدارس الصناعية السبت 11/06 و لمدارس التكنولوجيا التطبيقية اعتبارا من الاثنين13/6/2022هذا وتنتهي جميع امتحانات الدبلومات الفنيه العمليه يوم 18/6/2022.