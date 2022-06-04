مصرع شاب تحت عجلات قطار في قرية «كفر مجاهد» بالبحيرة

لقى شاب مصرعه دهساً تحت عجلات أحد القطارات، أثناء عبوره الخط الحديدي، أمام قرية «كفر مجاهد»، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، مساء اليوم السبت، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ايتاي البارود، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار أمني بمصرع شاب صدمه قطار بإيتاي البارود

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد استقبال المستشفى جثة شاب صدمه القطار، أثناء عبوره الطريق أمام قرية «كفر مجاهد»، التابعة لذات المركز، وجرى حفظ الجثة بمشرحى المستشفى، وتحرير المحضر اللازم.

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة شاب يُدعى «محمد توفيق أحمد الشريف»، 30 سنة، مقيم بمركز كفر الزيات في محافظة الغربية، وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي ايتاي البارود العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم لمتابعة التحقيقات في الحادث.

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بوادي النطرون

وشهد طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون، في وقت سابق أمس الجمعة، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند منطقة الكيلو 71 باتجاه القاهرة، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين في حادث الكيلو 71

أسفر الحادث عن إصابة كل من «محمد محمود محمد»، 26 سنة، من الإسكندرية، و«محمد متولي إبراهيم»، 26 سنة، و«سامو سمير فؤاد»، 40 سنة، و«يوسف رمضان شحاتة»، 24 سنة، و«مصطفى محمد حسن»، 30 سنة، و«محمد علي محمود»، 40 سنة، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.