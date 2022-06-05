«الوفد»: لم نحضر دعوة الأحزاب قبل الحوار الوطني.. نحن من ندعو

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد هو الحزب الذي قاد لواء الاستقلال في مصر، وقد أطلق عليه حزب الأمة، حيث إن الحزب كان يشكل حزب الأغلبية منذ عام 1923 وحتى عام 1952، «لنشاط أي حزب دائما ما يكون مرتبط بالنظام السياسي الذي يعمل فيه، ويجب احترام القواعد والضوابط، وجهت إلينا دعوة للتباحث بين الأحزاب قبل الحوار الوطني ولم نحضر.. نحن من ندعوا».

يمامة: الأمن دائما مقدم على أي نشاط سياسي

وأضاف «يمامه»، خلال استضافته ببرنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أنه وخلال عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات والرئيس الراحل محمد حسني مبارك كان هناك هامش من الديمقراطية لا يقارن بما كان قبل ثورة 1923، إلا أنه وبسبب ثورة 25 يناير 2011 كانت لا تسمح الظروف الأمنية بنشاط حزبي، «الأمن دائما مقدم على أي نشاط سياسي».

يمامة: الحوار الوطني بداية الوصول للجمهورية الديمقراطية الجديدة

واستطرد: «الحوار الوطني بداية لمرحلة جديدة واستقرار وصولا للجمهورية الديمقراطية الجديدة، ولدينا 35 عضو بمجلسي الشيوخ والبرلمان، والحقوق والحريات وسيادة القانون ثابتين، والديمقراطية متغيرة وترتبط بطبيعة كل نظام، ولا نفصل الاقتصاد والسياسية، والإصلاح يبدأ بالسياسة يليه الاقتصاد».

وأوضح أن الحوار الوطني جاء بعد مرحلة من القلق الأمني وكانت الضروريات تبيح المحظورات، ويجب أن نعرف جميعا ما هو نظام الدولة الحالي حيث أن رؤية الوفد هو يسار اليمين، «نرى بأن الدستور المصري جيد في عمومه، لكن به فصول يتعين أن تحذف، ويجب أن يكون الحوار الوطني محدد بسقف زمني معين، وهناك بعض النصوص في الدستور يتعين إعادة النظر فيها».

وتابع: «سبب الكوارث التي حلت بمصر هي عدم إقامة حياة ديمقراطية سلمية ويجب أن نؤمن بمبدأ التدرج، كما ويجب أن لا تتدخل الدولة في الانتخابات وتمارس الأحزاب دورها فيها، ويجب استبعاد الجماعات ذات الفكر الواحد كجماعة الإخوان لتأسيس مناخ سياسي حر ومناسب».