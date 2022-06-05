فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في 3 محافظات.. اعرف الأسباب

كشفت شركات توزيع الكهرباء في شمال الدلتا والقناة ومصر الوسطى، عن فصل التيار الكهربائي، اليوم، في عدد من المناطق الواقعة في نطاق عملها بسبب أعمال الصيانة الدورية للمحولات.

الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية بالغردقة

وكشفت شركة القناة لتوزيع الكهرباء، عن قيام قطاع البحر الأحمربفصل التيار الكهربائي، اليوم، عن عدة مناطق بمدينة الغردقة تشمل منطقة الوزيري والشيف والمدرسة اليابانية ومدرسة ليدر بتقسيم النور لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

إجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات ببني سويف

وأعلن قطاع كهرباء بني سويف التابع لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء فصل التيارعنقرية شريف باشا من 8 صباحًا حتى 11 صباحً اليوم؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات التي تخدم القرى بمركزي بني سويف وناصر، بهدف رفع كفاءة الخدمة، مطالبًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابيراللازمة؛ لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

أسباب فصل التيار بالقرى

وأكدت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل قطاع كفر الشيخ التيار عن عددٍ من القرى وتوابعها في كفر الشيخ ودسوق وسيدي سالم وفوه وبيلا وقلين ومطوبس، اليوم الأحد؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية من الساعة التاسعة والربع صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.

أماكن المغذيات والأماكن المتأثرة بالفصل

وأشار قطاع كهرباء كفر الشيخ إلى أنّه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي دخول 9 «شباس عمير»، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الإبراهيمية بشمال دسوق، ما يؤثرالفصل على الملاحين وكوم النص وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الغنايمة بسيدي سالم، ما يؤثر الفصل علي الغنايمة وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي السبايعة في برج البرلس ويتأثر بالفصل قرية السبايعة وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي العرب بمطوبس، وتتأثر بعملية الفصل عزب العرب، وأصلح العقايده، وفصل التيارعن مغذي القني بمطوبس لزرع الأعمدة بعزبة عمرو والقنى.

وأكد فصل التيار عن مغذي إسحاقة شرق كفر الشيخ، ويتأثر بالفصل قرية اسحاقة وتوابعها، وفصل التيار عن مغذي الشونة بشمال دسوق، ويتأثر بعملية الفصل جزء من قرية شباس الشهداء الإضافة إلى فصل التيار الكهربائي عن مغذي سويلم بسيدي سالم، وتتأثر بالفصل قرية سويلم وتوابعها وفصل التيار الكهربائي عن مغذي العالمية ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية العالمية وتوابعها وفصل التيارعن مغذي شمشيرة بفوه، وتتأثر بعملية الفصل قرية شمشيرة وتوابعها.