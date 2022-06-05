رئيس «نقل النواب»: ضم الاقتصاد الرسمي يوفر للدولة 400 مليار جنيه

طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب بضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي وهو ما يوفر للدولة 400 مليار جنيه وذلك مقابل حوافز، مشيرًا إلى أن الصناعات الصغيرة تحتاج تيسيرات مثل تقنين الأراضي أو تسهيل التراخيص.

الاقتصاد غير الرسمي

وعرض علاء عابد خلال إلقاء طلب الإحاطة الذي تقدم به خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة حنفي جبالي لتوجيه إلى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

واستعرض «عابد» إحصائية عالمية حول الاقتصاد غير الرسمي قائلًا إن عدد العاملين بالاقتصاد غير الرسمي في العالم يبلغ عددهم 2 مليار شخص أي تقريبًا نصف سكان الكوكب يعملون بالاقتصاد غير الرسمي وتتفاوت نسبة العاملين به من دولة لأخرى.

وتتصدر مصر والمغرب ولبنان دول العالم في نسبة الاقتصاد الموازي غير الرسمي قياسًا بالاقتصاد الرسمي وتصل نسبته من 63 إلى 40%.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة أن ما يقال عن أن المنتج المصري سيئ ولا يطابق المواصفات الدولية، وهو ما يتطلب إجراءات ومواجهات بضم وتنظيم الاقتصاد الموازي، خاصة أن 40% من المواطنين وعددهم 29 مليون مصري يعملون باقتصاد غير رسمي وأن أكثر من 35% من السلع غير مطابقة للمواصفات بسبب ذلك.

الأدوات الرقابية

وأشار «عابد» إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يؤثر على النسيج الاجتماعي أيضًا لأن هناك مستثمرًا لا يدفع ضرائب ولا تأمينات ولا أي خدمات ويكسب الملايين بينما من يدفع الضرائب ويلتزم بكافة الإجراءات لا يحقق نفس المكاتب وهو ما يضيع حق الدولة أيضًا.

وانتقد بعض النواب قلة مدة الكلمات الممنوحة للنواب لإلقاء البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة مما لا يستطيع النائب استيفاء الموضوع.

ورفض المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وقال إن الحال هو تخفيض عدد الأدوات الرقابية المقدمة لزيادة المدة المخصصة للنائب لعرض موضوعه خلال الجلسة العامة، مشيرًا إلى أنه عقب اجتماعات اللجان التي لا تقل أهمية عن الجلسة العامة.

وناقش مجلس النواب أكثر من 100 طلب إحاطة وبيان عاجل ومناقشة عامة وسؤال موجهة من النواب لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.