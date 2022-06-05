جامعتا «الجلالة والمنصورة» توضحان تفاصيل الاستعداد لتنسيق 2022

أكد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة الأهلية، على الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بتنسيق القبول 2022 لمختلف التخصصات العلمية مع التشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال أعمال التنسيق، لافتا إلى أن الجامعة ملتزمة بقرارت الأعلى للجامعات الأهلية فيما يتعلق بضوابط وإجراءات القبول للعام الجامعي الجديد، لافتا إلى أن هناك عددا من التخصصات العلمية الجديدة سيتم إتاحتها أمام الطلاب للتقدم إليها بتنسيق الكليات 2022.

جامعة المنصورة الجديدة الأهلية 2022

وأضاف رئيس جامعة المنصورة الجديدة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصروفات جامعة المنصورة الأهلية مثل العام الماضي دون تغيير أو تحريك، لافتا إلى أنه يجرى الآن الاستعداد لاختبارات القبول بالكليات المختلفة تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الأهلية مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا.

الجامعات الأهلية 2022: برامج وتخصصات علمية جديدة

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أن الجامعة أنهت كل الاستعدادات الخاصة بأعمال تنسيق الكليات 2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتم العام الدراسي المقبل تدشين عدد من البرامج والتخصصات العلمية الجديدة أمام الطلاب، خاصة فيما يتعلق بالبرامج الدراسية التي سيتم إتاحتها وتتعلق بجامعة أريزونا الأمريكية.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المصروفات الدراسية الخاصة بالبرامج العادية بالكليات كما هي كانت في العام الماضي دون تحريك، وأنه بالنسبة للبرامج الدراسية الخاصة بجامعة أريزونا فهي لا تزيد عن ربع القيمة الخاصة بالدراسة خارج مصر بذات البرامج الدراسية، لافتا إلى أن الجامعة ملتزمة بقرارات وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات في هذا الشأن.