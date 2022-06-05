إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها للمفتي بعد تخلصهما من الزوج بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية مجمع الدخيلة، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، أوراق كلا من «م.ا.ح» عامل، و«أ.ف .ص» ربة منزل، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما لاتهامهما بقتل المجني عليه «م.م.ص»، زوج المتهمة الثانية، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وتحديد جلسة 4 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار محمد هيثم عزت مزيد والمستشار محمد أحمد علي سالمان والمستشار محمود سلامة شرف الدين، وبحضور ممثلي النيابة العامة كل من المستشار كريم عبد العزيز رئيس نيابة الدخيلة الكلية، والمستشار أيمن حلاوة وكيل نيابة ثان العامرية، وسكرتير الجنايات عادل عزت.

النيابة: المتهمان تحالفا مع الشيطان

واستمعت محكمة جنايات الإسكندرية إلى مرافعة النيابة العامة، وقال المستشار كريم عبد العزيز في مرافعته، إن المتهمين تحالفا مع الشيطان، حيث اندس المتهم الأول مثل النساء ثم انقض على الضحية بعد أن غدرت به زوجته وسهلت تسلل الأول إلى مسكنها، بعد أن استدرجته عبر موقع التواصل الاجتماعي للتخلص من زوجها، ووضعت على حسابها الشخصي صورة مزيفة لشخصيتها حتى تتمكن من الهرب بفعلتها وخداع المتهم الأول بعد ارتكاب الجريمة.

وبدوره قام المستشار أيمن حلاوة وكيل نيابة ثان العامرية، باستعراض الأدلة الفنية للجريمة وتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، والذي جاء متوافق مع ما أدلى المتهمان به.

بلاغ باقتحام مجهولين لشقة المجني عليه

وتعود الواقعة الي حملت رقم 18864 لسنة 2021، جنايات قسم شرطة العامرية ثان، حين تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة ثان العامرية إخطارا بتلقيهم بلاغا من ربة منزل يفيد قيام مجهولين باقتحام شقتها بمنطقة عزبة عرابي دائرة القسم، وتوثيقها بالحبال وقتل زوجها ولاذوا بالهرب.

وتوجه ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص العثور على جثة المدعو «محمد.م.ص» 35 عاما، صاحب محل بطاريات، داخل منزله بالقرية المشار إليها، حيث يقطن بجوار شقيقه وعمه «حماه».

وبمناظرة مسرح الجريمة، تبين وجود جثة المجني عليه – يرتدي كامل ملابسه- ملقاة بين المطبخ والحمام بالشقة المشار إليها- وسط بركة من الدماء، وبها جرح ذبحي بالرقبة وإصابات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، ولا يوجد أي مسروقات.

وبسؤال الزوجة المدعوة «أ. ف. ص»، اتهمت مجهولين بالطرق على باب المنزل فجرا، وعندما فتحت لهم ضربوها على رأسها، مرددين «خلي الأرض تنفع جوزك»، بحسب قولها.

طعن الزوج داخل غرفة النوم

وأضافت الزوجة في أقوالها بالمحضر، إنه أغمي عليها عقب ذلك، وطعنوا زوجها داخل حجرة نومه في الصدر، إلا أنه قاومهم وظلوا يطاردوه حتى المطبخ ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وباستخدام التقنيات الحديثة، أمكن كشف غموض الحادث، وأن مرتكب الواقعة يدعى «م.ا.ح»، 20 عاما، كهربائي، مقيم بمحافظة الجيزة، بتحريض من زوجة المجني عليه، بعد أن تعرفت عليه من خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكشفت التحريات إنشاء زوجة المجني عليه حسابا على «فيس بوك» باسم مستعار وصور لفتاة على قدر كبير من الجمال، وتعرفت على المتهم وأدعيت أنها آنسة وتوطدت علاقتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى عرض عليها الزواج.

وبحسب التحريات انقطعت الزوجة عن التواصل لفترة مع المتهم، ثم عادت لتخبره أن أحد أقاربها تعدى عليها جنسيا وأفقدها عذريتها لتتزوجه غصبا عنها، وطلبت من الأخير التخلص منه حتى نجحت في إقناعه.

المتهمة اختلقت رواية توثيقها بالحبال

وفجرت التحقيقات مفاجأة، وهي أن المتهم التقى الزوجة دون أن يعرفها على باب المنزل، لكون صورها على فيسبوك مفبركة، وأعطته السكين المستخدم في الحادث وساعدته في الإجهاز على الزوج ثم اختلقت رواية توثيقها بالحبال.

وتبين أن المتهم حضر من الجيزة وظل جالسا على مقهى بالقرب من منزل المجني عليه حتى الفجر، وفتحت له الزوجة الباب وسلمته سكين طعن به الزوج وهو نائم، إلا أن الأخير ظل يقاوم حتى ذبحه بالقرب من المطبخ.

وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، ألقي القبض على المتهم، والذي أصابه الذهول عندما علم بحقيقة الزوجة اللعوب التي استغلته لقتل زوجها دون أن يدري.