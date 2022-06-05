بريد الوطن .. حل أزمتنا مع شركتى الاتصالات والتعاونيات بالشروق يا وزير الإسكان

أسكن فى مدينة الشروق بمنطقة التعاونيات، ومنذ عام 2010 إلى الآن قام صاحب كل وحدة سكنية بدفع مبلغ ألف جنيه لإدخال الخدمات للعمارات والوحدات السكنية، وبالفعل تم توصيل الكهرباء، والغاز الطبيعى، والمياه، وانتظرنا توصيل خطوط التليفون الأرضى دون جدوى، وعندما شكونا لشركة الاتصالات أبلغنا المسئولون هناك بأنهم لم يتسلموا مقابل التوصيل من شركة التعاونيات، توجّهنا لشركة التعاونيات، لنستفسر منها عن عدم دفع ثمن توصيل الخطوط الأرضية، فأكدت دفعه لشركة الاتصالات، والآن نحن ضائعون بين الشركتين، ولا نعرف لمن نتوجّه، نناشد السيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، التدخّل وحل الخلاف بين شركة الاتصالات وشركة التعاونيات ووضع حد لمعاناتنا.

عن الأهالى: أدهم على

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