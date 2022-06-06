أحداث الوسط الفني خلال 24 ساعة: وفاة ومرض وحادث سيارة

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث التي شغلت السوشيال ميديا، ونستعرض خلال السطور التالية أهم تلك الأحداث.

إجراء ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية

عادت ياسمين عبد العزيز أمس من سويسرا بصحبة زوجها الفنان أحمد العوضي بعد إجراء عملية جراحية بسيطة، استكمالا لأزمتها الصحية الأخيرة التي تعرضت لها منذ أشهر قليلة وسافرت من أجلها العلاج بالخارج وذلك حسبما صرح مصدر مقرب من ياسمين عبد العزيز لـ«الوطن».

وكانت ياسمين عبد العزيز أعلنت أول أمس إصابتها بأزمة صحية حيث نشرت صورة لها عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» وهي على سرير أحد المستشفيات، وعلقت: «أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة».

إصابة زياد برجي أثناء تصوير كليب جديد

كما تعرض الفنان اللبناني زياد برجي لحادث انقلاب سيارة أثناء تصوير كليبه الجديد ورغم انقلاب برجي بالسيارة عدة مرات إلا أن العناية الإلهية أنقذته وخرج من الحادث بسلام حيث تم نقله إلى المستشفي لاجراء الفحوصات اللازمة.

ونشر زياد برجي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» فيديو أثناء انقلابه بالسيارة وعلق: «حبيت أشارككم الفيديو مش عشان أوجع لكم قلبكم بس عايز أوصل لكم أن اللي أمه راضية عنه لا تقتله الشدة.. الحمد لله على كل شيء».

وفاة المنتج محسن علم الدين

وخيم الحزن علي الوسط الفني بعد إعلان خبر وفاة المنتج محسن علم الدين، وأعلن خبر الوفاة نقابة المهن السينمائية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال منشور نصة كالتالي: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، صدق الله العظيم، ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، المنتج الكبير الزميل محسن علم الدين.

وشيع جثمان الراحل ظهر أمس بمسجد مصطفى محمود وتم دفن الجثمان في مقابر الأسرة.