تضامن «كفر الشيخ» تنظم ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة والتوعية بحقوقها

نظمت إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بالتعاون مع النادى الاجتماعى بميت الديبة قلين ندوة حول قضية مناهضة العنف ضدالمرأة، وذلك فى إطار رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الإغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المُتعددة.

وأشرف على الندوة المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، وتم تنظيمها بحضور الدكتور ماجدة فرحات ،مدير إدارة الأندية بالمديرية، وعضو فرع المجلس القومى للمراة، ومحمد جاب الله، رئيس مجلس الادارة، وحسنا عبدالرحيم، مدير النادى والشيخ عابدين عصر.

الندوة تناولت دوافع العنف ضد المرأة

تناولت الدكتورة ماجدة فرحات، قضية مناهضة العنف ضد المرأة والدوافع التي تؤدي إلى ذلك، مضيفة أن العنف سلوك عنيف يمارس ضد المرأة، ويؤدي لإلحاق الاذى بها على الجانب النفسي والجسدي سواء من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، موضحا أن دور المجلس القومي للمرأة في التصدير لمثل هذه القضايا.

وأكدت مدير إدارة الأندية الاجتماعية في كفر الشيخ، على دور المرأة باعتبارها نصف المجتمع، مشيرة إلى أن تلك الندوات ضمن حملات التوعية بحقوق المرأة ومناهضة العنف، والتحرش وزواج القاصرات، وكيفية التعامل مع حالات العنف.

الندوة تهدف لرفع الوعي بقضايا المرأة

وتهدف الندوة إلى رفع الوعي وخلق رأى عام لمناهضة أشكال العنف الموجهة، خاصة بعد وصول المرأة إلى أعلى المناصب القيادية الدولة بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية والتي تعتبرها ضمن الركائز الاساسية فى التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة بتمكين المرأة باعتبارها أحد أهداف إستراتيجية مصر 2030.