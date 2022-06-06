جبالي للنواب: دقيقتان المدة المحددة لكل نائب.. لا تهدروا وقت المجلس في الترحاب

شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أعضاء البرلمان بضرورة التزام الأعضاء المتقدمين بطلبات إحاطة وأدوات رقابية مختلفة لوزير البيئة خلال الجلسة البرلمانية المخصصة اليوم لمناقشة عدد من الإشكاليات التي تواجهها وزارة البيئة بالوقت المحدد للكلمة.

وأكّد جبالي أنَّ هناك علمًا للإدارة، وكل أساتذة الإدارة يعلمون أهميته لأنَّه ينظم الوقت، قائلًا: «لا داعي للشكوى من ضيق المدة المحددة لعرض الأداة الرقابية، لا سيما أن جميع النواب يكتبون كلمتهم في ورقة ويقرأون منها».

جبالي: لن يُسمح لأي عضو غادر القاعة بطلب الكلمة مرة أخرى

وكرر جبالي في بداية الجلسة العامة اليوم أنَّ المدة المحددة لكل نائب لعرض أداته الرقابية هي دقيقتان فقط ولن يُسمح لأي عضو غادر القاعة بأن يطلب الكلمة مرة أخرى، طالما أنَّه غاب عن الحديث حينما تمّ نداء اسمه ولم يكن موجودًا.

وقال رئيس مجلس النواب إنَّ دراسة الوقت أمر مهم بدلًا من إضاعته في كلمات الشكر والترحيب للوزراء، «لذا أرجو الالتزام بالوقت، وهناك من تكلم أمس في دقيقة واحدة، لو بصيت لنفسك في المراية ومسكت كتاب وقريت منه هتقرأ 150 كلمة في 120 ثانية».

تخصيص الجلسة البرلمانية للرد على الإشكاليات التي تواجهها وزارة البيئة

يُشار إلى أنَّ مجلس النواب خصص جلسته البرلمانية اليوم للرد على الإشكاليات التي تواجهها وزارة البيئة في حضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وفي بداية الجلسة قال جبالي إنَّ مجلس النواب تلقى رسالتين من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على:

1. مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

2. مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وأخطرت اللجنة المختصة بذلك.