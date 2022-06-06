بدء اختبارات القبول للعام الدراسي الجديد بالمدرسة الدولية السبت المقبل

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بفرع الشيخ زايد، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات القبول من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الخامس الابتدائي ستعقد بالمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد يوم السبت الموافق 18 يونيو 2022، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً ولمدة ساعتين أي حتى الساعة 12 ظهرا في مواد الرياضة والإنجليزي واللغة العربية وذلك في المناهج التي درسها في الصفوف الدراسية السابقة.

ضرورة إحضار الطلاب أدوات الكتابة المناسبة

وشددت المدرسة في خطابها للطلاب وأولياء الأمور على ضرورة إحضار الطلاب أدوات الكتابة المناسبة وغير مسموح استخدام القلم الرصاص إلا للصف الأول الابتدائي فقط.

تخريج طلاب يلبون احتياجات سوق العمل

وفي سياق منفصل قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن مهمة التعليم الفني الأساسية هي تخريج طلاب يلبون احتياجات سوق العمل وفقاً للدستور المصري، لافتاً إلى أن التطور التكنولوجي يفرض وجود مهرة في مجال البرمجيات والاتصالات وهو ما يحتم على الوزارة تخريج أجيال وفق التطورات الحالية.

وأضاف «مجاهد» في حواره مع برنامج «الماميز» على قناة «مدرستنا» التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، أن معظم الشكاوى التي وصلت إلى الوزارة هي أن الطالب عنده المعلومة لكنه لا يمتلك المهارة لذلك يركز التعليم الفني على أن يكتسب الطالب المهارات المطلوبة الصالحة لسوق العمل وهو يعني أن الطالب يعمل في سن 18 سنة ويحصل على دخل مادي لنفسه ولأسرته.

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أسست الجامعات التكنولوجية التي تناقش احتياجات سوق العمل وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام طلاب التعليم الفني.