ياسمين عبد العزيز تحذف «استوري» ردها على شقيقها بعد مهاجمته

حذفت الفنانة ياسمين عبد العزيز رسالتها إلى شقيقها، التي كتبتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

والتي قالت له فيها: «اتوكس أنت يا اللي بعت أختك وأخدت تمنها عربية مرسيدس».

رد وائل عبد العزيز على شقيقته

ليرد الفنان وائل عبد العزيز عليها قائلاً: ««أنا مش هرد عليكي والله وعلى قلة الأدب دي، أنتي متعرفيش أنا شيلت عنك إيه وحاميتك إزاي، وحاولت أطلع بيكي وبمشاكلك بأقل خساير، لكن أنتي مبتتعلميش».

وكان وائل عبد العزيز، شقيق الفنان ياسمين عبد العزيز، قد وجه لها رسالة دعم إلى شقيقته بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة وإجرائها جراحة أمس، ونشر وائل عبد العزيز، صورة تجمعه بشقيقته ياسمين، وعلق على الصورة قائلًا: «يا بنتي انتي ليكي إحنا بعد ربنا، وتعبك تعبنا وفرحك فرحنا وإحنا معاكي ووراكي ليوم الدين.. معلش استحملي وكله هيعدي بأمر الله».

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز، كشفت عن تعرضها لأزمة صحية من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، إذ نشرت صورة لها وهي داخل المستشفى، عبر خاصية «استوري» وعلقت عليها قائلة: «أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة».

ياسمين عبد العزيز ووعكة صحية

وأشار مصدر مقرب في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز ذهبت إلى سويسرا لإجراء عملية جراحية بسيطة بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، وأنها عادت إلى القاهرة برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي أمس، موضحًا أنها تتمتع بصحة جيدة داخل منزلها.