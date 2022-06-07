حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 7-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد من الشخصيات القوية جدا التي لها جاذبية وسحر لا مثيل له لذا فهو أينما وجد يكون لافت للانتباه وينجح في خطف الأنظار إليه، نظرا لسحره ولباقته وحسن حديثه وحسن استماع إلى الآخرين، كما يمتلك ثقة كبيرة في نفسه كما أنه مبدع، وعاطفي، وكريم ومتفائل ويكره السلبية ولا يحب التشاؤم في حياته ولا الإحباط ولا يسمح بوجود أشخاص مبحطين حوله ولا يتقرب منهم أبدا.

صفات مواليد برج الأسد

يعرف مولود برج الأسد كيف يتحدث ويدير الحوار كما أنه يعتمد أسلوب الدبلوماسية في تصرفاته، ويتمتّع بحسٍ عالٍ من المسؤولية، ويميل إلى تقلد أدوار القيادة ويحب السيطرة وإعطاء الأوامر، كما أنه شخص محبب ومخلص ومتسامح، كما أنه شخص ذكي وسريع البديهة، وقادر على اتخاذ القرارات بسرعة، وله قدرة رائعة على التنظيم والترتيب.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن»، إنّ القمر يتواجد في منزلك الثاني اليوم، مما يتطلب منك أن تكون عقلانيا وتركز في إدارة أمورك المالية والمهنية بحرص، كما يجب عليك الانتباه لحقوقك جيدا، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

وجود الزهرة وعطارد في مربع برجك يجعلك تعود للماضي و تسترجع ذكريات حزينة لذا يجب عليك أن تقاوم ولا تدع المشاعر السلبية تسيطر عليك وفقا لما قالته عبير فؤاد.