أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 7-6-2022

يهتم عدد كبير من ربات البيوت بمتابعة أسعار الفاكهة المختلفة في الأسواق بشكل يومي لأهميتها في كل بيت مصري فهي تمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها، كما أن أنواع عديد من الفاكهة تمد الجسم بالترطيب التي يحتاجه في ظل الارتفاع في درجات الحرارة التي تشهده مختلف المحافظات.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار الفاكهة المختلفة في الأسواق وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها «الوطن» اليوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو، وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

سجل سعر كيلو البطيخ 5 جنيهات للكيلو وتراوح سعر البطيخة كاملة بين 20 و40 جنيها باختلاف الوزن، وسجل سعر الكيلو من التفاح البلدي بين 8 و12 جنيهًا، كما بلغ سعر الكيلوجرام من البرتقال بين 6 و8 جنيهًا، بلغ اليوم سعر كيلو الكنتالوب بين 5 و7 جنيهات.

كما سجل سعر كيلو العنب الأخضر والأحمر بين 15و20 جنيهًا، وسجل كيلو البرقوق بين 15 حتى 30 جنيها، وسجل سعر كيلو الكيوي 22 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو الخوخ بين 8 و10 جنيهات، وسجل سعر كيلو المشمش بين 10 و12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

بلغ اليوم سعر كيلو المشمش بين 5 و9 جنيهات وذلك باختلاف النوع ما بين عمار وسويسي وفيومي، وتراوح سعر الكيلوجرام من العنب الأصفر بين 4 و9 جنيهًا، كما تراوح سعر الكيلو جرام من العنب الأحمر من 4 إلى 14 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو البرقوق السكري بين 7 و11جنيهًا، تراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 3 و4.5 جنيهات، بلغ سعر كيلو الشمام بين 3.5 و6.5 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو الخوخ البلدي بين 3 و5.5 جنيه، وسجل سعر كيلو البرتقال بين 2 حتى 4 جنيهات، وتراوح سعر الجوافة بين 4 و12 جنيها للكيلو الواحد.