إطلاق أول شعلة غاز طبيعي في 4 قرى بسوهاج ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أطلقت شركة مودرن جاس التابعة لقطاع البترول، أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرى الغريزات والوقدة والبطاخ بمركز ومدينة المراغة وقرية القاوية بمركز طما في سوهاج.

قالت الشركة في بيان رسمي، إن ذلك جاء بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

تنفيذ شبكة ضغط منخفض

وجرى تنفيذ شبكة الضغط البيني لقرى مركز المراغة بطول 12001 متر، ضغط تشغيل 7 بار، كما تم تركيب عدد 2 منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض، بضغط تشغيل 100 ملم بار بأطوال 52423 متر شاملة فرعات المنازل.

وأكدت أنه جرى تنفيذ شبكة الضغط البينى لقرية القاوية بمركز طما بطول 6233 متر ضغط تشغيل 7بار كما تم تركيب منظم تخفيض الضغط سعة 1000 متر مكعب/ ساعة وتنفيذ شبكة الضغط منخفض بضغط تشغيل 100ملم بار بطول 3139 متر شاملة فرعات المنازل.

تقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك

وناشدت شركة مودرن جاس المواطنين، في قرى الغريزات والوقدة والبطاخ والقاوية سرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن، ضمانا لتعظيم وسرعة استفادة أهالي القرية من هذه الخدمة الحضارية والاجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.

تأتي أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيها شهريا، لمدة 6 سنوات بدون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة.

ومن المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى 5100 وحدة سكنية بالقرية، وبذلك يصبح قد تم تشغيل الغاز الطبيعي لعدد 16 قرية بمحافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (المرحلة الأولى)، وجار التنفيذ بالقرى الأخرى، فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي.