تحرير 31 محضر إشغالات بالبلينا وإزالة 45 طن مخلفات بالمنشاة

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة سوهاج جهودها بحملات النظافة ورفع الإشغالات، بناء على تعلمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج برفع الإشغالات من شوارع وميادين محافظة سوهاج وتحقيق السيولة المرورية بشوارع المحافظة.

حملة إشغالات بالبلينا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا برئاسة لطفي الشريف رئيس مركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج بعمل حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع مدينة البلينا، حيث استهدفت الحملة شارع التحرير وميدان برج النحاس بمركز ومدينة البلينا.

تحرير 31 محضر متنوع بالبلينا

أسفرت الحملة عن رفع عدد 9 فرش خضار وأيضا تحرير عدد 22 محضر إشغال طريق ومضبوطات متنوعة وذلك لتحقيق السيولة المروري فى شارع التحرير وميدان برج النحاس بمدينة البلينا.

وأشرف على الحملة إبراهيم الشريف نائب رئيس مركز البلينا وأيمن يوسف رئيس قسم الإشغالات بمركز البلينا وبالتعاون مع مركز شرطة البلينا.

حملة نظافة بمركز المنشاة

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بمحافظة سوهاج برئاسة فريدة سلام رئيس مركز ومدينة المنشاة بمحافظة سوهاج بتنفيذ عدة حملات نظافة بقري المنشاة شملت حملة نظافة بمجلس قروى روافع العيساوية، وقد أسفرت عن رفع كمية كبيرة من الأتربة والمخلفات بطريق العنبرية وتسوية طريق الشوكة.

رفع 45 طن مخلفات من المنشاة

كما قامت الوحدة المحلية بالزوك الغربية برفع قمامة ومخلفات من سوق الخميس بالزوك الشرقية حيث تم رفع حوالي 45 طن من المخلفات والتراكمات بالقرية.