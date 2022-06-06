أحمد برادة: بلاش ندبح الشوربجي.. خايف نكون ظلمناه

كشف أحمد برادة، لاعب الإسكواش السابق، تفاصيل مكالمة هاتفية جمعته بلاعب الاسكواش محمد الشوربجي بعد قرار تجنيسه اليوم بالجنسية البريطانية، إذ ذكر أنه هاتف الشوربجي للتعرف على ملابسات قراره الخاص باللعب باسم إنجلترا، موضحًا أن محمد ذكر له أنه لم يحصل على أي دعم منذ 3 سنوات، لذلك يجب أن نحتوي كل اللاعبين ونقدم لهم كل أوجه الدعم، خاصة أن محمد الشوربجي قدم الكثير لمصر منذ سنوات.

حزين للغاية على القرار الذي اتخذه الشوربجي

وأضاف «برادة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه حزين للغاية على القرار الذي اتخذه الشوربجي، لكنه من الواضح أن اللاعب تعرض لأمر ما جعله يلجأ لهذا القرار، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اللاعبين في الاسكواش طالبوه بإيصال أصواتهم للإعلام كي يتم دعمهم من أجل تمثيل اسم بالخارج كما يجب ويليق، «كلمت ناس كثير في الاسكواش وطالبوني أوصل صوتهم، أنا خايف نكون ظلمنا الولد ده».

هناك تهميش من قبل الاتحاد للجيل القديم للاسكواش

وأوضح لاعب الاسكواش السابق، أن هناك تهميشا من قبل الاتحاد للجيل القديم للاسكواش، «حد عزمني قبل كدا أحضر ماتش اسكواش؟، كنت بطالب بإمساك صندوق المدربين والاتحاد لم يرد عليا لحد الآن»، كما أن الشوربجي أخبره بأنه يناشد الاتحاد منذ 4 سنوات بطلباته، ولا يوجد رعاة له، مؤكدًا أن هناك لاعبين آخرين قد يكونون في الطريق للتجنيس لصالح منتخبات خارجية بسبب عدم وجود رعاة لهم في مصر، وهناك شرخ كبير في لعبة الاسكواش، مضيفا «في حاجة غلط».

الشوربجي مثَّل مصر في محافل دولية وحقق بطولات عالمية

وأشار إلى أن الشوربجي مثَّل مصر في محافل دولية وحقق بطولات عالمية، «يجب الحفاظ على اللاعبين المصريين في الإسكواش، ومش عاوزين ندبح الشوربجي لأن كلنا أخطأنا»، كما أنه لم يتواصل معه اتحاد الاسكواش من قبل لحضور أي مباريات أو بطولات خاصة باللعبة، وهناك شرخ كبير يحدث في لعبة الاسكواش حاليا.