تفاصيل استهداف إسرائيل مناطق سورية بـ10 صواريخ

قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مقره العاصمة البريطانية «لندن»، إن صواريخ إسرائيلية وصلت إلى أهدافها في الكسوة جنوب العاصمة السورية «دمشق»، وفاق لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

سقوط صاروخ في «بلدة عقربا»

وأشار «المرصد السوري»، إلى استهداف المواقع بنحو 10 صواريخ إسرائيلية، وسط تصدي الدفاعات الجوية لنحو 7 صواريخ على الأقل، مضيفا أن صاروخا سقط في «بلدة عقرب الواقعة في «غوطة دمشق»، أدى إلى حدوث أضرار مادية، وفي وقت سابق، دوت انفجارات عنيفة في القسم الجنوبي من «ريف دمشق»، نتيجة قصف جوي إسرائيلي، استهدفت مواقع عسكرية في «منطقة الكسوة» التي تنتشر فيها عناصر «حزب الله» اللبناني وبطاريات للدفاع الجوي السوري.

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الدفاعات الجوية تسقط صاروخين للعدو الصهيوني من ثلاث صواريخ بريف دمشق pic.twitter.com/7iRb6yf0mw — ناهية (@nahia_abuhamdan) June 6, 2022

قناة روسية: العدوان استهدف نقاطا في محيط «مطار دمشق»

والعدوان الإسرائيلي، يعد الـ 14 على الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري 2022. وفي وقت سابق، قالت شبكة «آر تي» الإخبارية الروسية، نقلا عن مصادر مطلعة إن العدوان الإسرائيلي استهدف نقاطا في محيط «مطار دمشق» والبلدات القريبة، ومدخل دمشق الجنوبي الغربي.

منظومات الدفاع الجوي أوقفت أهدافا معادية في سماء دمشق pic.twitter.com/YPw9wq4y4d — شمران (@Aboali60012958) June 6, 2022

وكانت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا»، قالت، أمس الاثنين، إن الدفاعات الجوية، تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطا في «ريف دمشق الجنوبي» وأسقطت معظم الصواريخ.

ونقلت «سانا» عن مصدر عسكري، قوله إنه في تمام الساعة الحادية عشرة و18 دقيقة من مساء أمس الاثنين «10:18 مساء بتوقيت القاهرة»، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه «الجولان السوري المحتل» مستهدفاً بعض النقاط جنوب دمشق، مشيرا إلى أن الخسائر اقتصرت على الماديات.