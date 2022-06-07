الأمم المتحدة: مستعدون لبدء حوار حول التأثير الجماعي ضد روايات الإرهاب

أشاد الدكتور جيهانكير خان مدير مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، خلال كلمة له ألقاها في مؤتمر التطرف الديني: المنطلقات الفكرية، واستراتيجيات المواجهة الذي نظمه مركز سلام التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لدار الإفتاء المصرية، بإطلاق المركز سلام لدراسات التطرف، وبجهود الأوقاف المبذولة لمنع التطرف العنيف ومكافحته، وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وتشجيع تبادل الممارسات الدولية الجيدة في منع الإرهاب ومكافحته.

دور مصر في مكافحة الخطاب الإرهابي

وأشار خان إلى العلاقة الجيدة الطويلة الأمد لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مع جمهورية مصر العربية وإلقاء الضوء على الدور الهام الذي لعبته مصر في توجيه الاهتمام الدولي والعمل على مكافحة الخطاب الإرهابي بشكل استباقي، مهنئًا مصر لمساهمتها ودَورها الرائد في تطوير الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، التي اعتمدها وزراء الداخلية العرب بالتوافق في 2 مارس 2022، وهي الاستراتيجية التي تم تطويرها بدعم فني من مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، والتي تعد إنجازا هاما للدول العربية يظهر من خلالها ريادة المنطقة، وخصوصًا دَور جمهورية مصر العربية الهام ومساهمتها الفعالة في منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في جميع أنحاء العالم.

وأضاف مدير مكافحة الإرهاب بالأمم المتحد، أن إطلاق مركز سلام الذي نشهده اليوم يأتي في توقيت دقيق حيث يتواصل التهديد الذي يشكله تنظيم داعش والجماعات لتابعة له للسلم والأمن الدوليين، قائلًا: «يعتبر التفاعل بين الإرهاب والنزاع المسلح وخطر الانتشار الإقليمي بمثابة تحدي استراتيجي، بينما يظل التطرف الإرهابي عبر الإنترنت وعمليات التجنيد والهجمات المستوحاة من داعش مصدر قلق رئيسي».

وشدد على أن تنظيم داعش والجماعات التابعة له بالإضافة إلى جماعات إرهابية أخرى تواصل جهودها لتفعيل حملات التواصل، مستغلةً الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والمظالم والتوترات السياسية، التي غالبا ما قد تفاقمت بسبب جائحة COVID-19، هذا وقد تضاعفت المخاوف بشأن الاستغلال الإرهابي لوسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المنصات المصاحبة للألعاب الترفيهية، في الوقت الحاضر.

منع التطرف العنيف

وقال عن منهج الأمم المتحدة تجاه مكافحة ومنع التطرف العنيف، إنه استجابة للطبيعة الديناميكية لهذا التهديد المتطور، فإن الأمم المتحدة تعزِّز وتدعم العمل متعدد الجوانب، حيث قامت ببناء هيكل استراتيجي لضمان تماسك وتفاعل برامج مكافحة الإرهاب، ففي عام 2006، تم اعتماد استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب (A / RES / 60/288) بالإجماع، وكذلك من خلال التعديلات اللاحقة، لم تقتصر الاستراتيجية على إرسال رسالة واضحة مفادها أن الإرهاب غير مقبول بجميع أشكاله ومظاهره فحسب، بل إنها تقوم بتوجيهنا أيضًا إلى الخطوات العملية التي يتعيَّن علينا اتخاذها سواء بشكل فردي أو جماعي من أجل منع ومكافحة الإرهاب، والأهم من ذلك أن الاستراتيجية تعترف بالحاجة إلى أن ترتكز هذه التدابير على سيادة القانون وحقوق الإنسان.

وأكد أن القادة الدينيين يلعبون دورًا حاسمًا في ترسيخ القيم السلمية والإنسانية المتأصلة في معتقداتهم الدينية مباشرة في المجتمعات التي قد تتلقى في الوقت نفسه روايات معكوسة عن الكراهية والانقسام من الإرهابيين والمتطرفين العنيفين.

خوض المعركة الأيديولوجية

وتابع: تعد السياسات التنازلية في غاية الأهمية في منع التطرف العنيف ومكافحته، ولكن ما يتبقى هو تحدي أساسي: كيف نخوض المعركة الأيديولوجية من أجل كشف زيف الخطاب المتطرف والإرهابي، ومواجهة الخطاب البديل عن المرونة والتماسك.

واختتم مدير مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، تصريحاته قائلًا: إن افتتاح مركز سلام اليوم يعد جزءا هاما آخر من جهد الرواية المضادة العالمية الذي تتصدره مصر مرة أخرى، وأن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على استعداد لبدء حوار حول كيفية زيادة تأثيرنا الجماعي ضد روايات الإرهابيين والمتطرفين العنيفين، وأن الافتتاح اليوم هو الخطوة الأولى فيما أعرف أنه سيكون علاقة هامة ومفيدة للطرفين بين مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز سلام، إنها علاقة ستتجاوز المشاركة في منع التطرف وسيكون لها صلة وتأثير عبر مجموعة من قضايا مكافحة الإرهاب.