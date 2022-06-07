اتحاد الإسكواش: الرعاة رفضوا التعاقد مع الشوربجي لعدم تواجده في مصر

قال عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، إنّ محمد الشوربجي حضّر لاتخاذ قرار اللعب تحت العلم الإنجليزي منذ مدة طويلة، لأن الحصول على الجنسية الإنجليزية أو الأمريكية يستغرق فترة زمنية تصل إلى 4 أو 5 سنوات، موضحًا أن الشوربجي أحد أبناء الاتحاد المصري للاسكواش: «هو ابننا وميقدرش يقول غير كده، الولد مرّ بوقت صعب عشان يوصل للقرار ده، كان عليه ضغوط نفسية كبيرة».

الاتحاد المصري للإسكواش: محمد ملتزمش بأي عقد مع الرعاة

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للإسكواش في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبوزيد، «محمد ملتزمش بأي عقد عمله مع الرعاية وفي قضايا مازالت سارية نتيجة لعدم التزامه بالعقد، هو مش موجود في مصر، وبالتالي هذا الأمر أدى إلى إحجام بعض الرعاة عن التعاقد معه».

عدم وجود صورة الشوربجي في المطار يرجع إلى الشركة صاحبة الإعلانات

وناشد رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، وزيري التعليم العالي والرياضة منح الاتحاد منح دراسية حتى لا يسافر الناشئون خارج بلدهم ويمكنهم ممارسة الاسكواش والحصول على المنح، مشددًا على أن عدم وجود صورة الشوربجي في المطار يرجع إلى الشركة صاحبة الإعلانات التي وضعت صور اللاعبين الذين تعاقدت معهم، بدليل عدم وجود نور الشربيني أو مصطفى عسل.