اعرف أسعار الخدمات الصحية لضيوف الرحمن.. «لو انت من حجاج 2022»

حددت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، الأسعار الاسترشادية للخدمات الصحية التي يجب على الفائزين بالحج السياحي إجرائها، كأحد اشتراطات السفر للحج خلال العام الحالي، موضحة أنّ سعر تحصيل رسوم فحص الحج في المستشفيات المصرح لها بإجراء الفحص الطبي الشامل لضيوف الرحمن، هو 200 جنيه مصري.

سعر شهادة تطعيم كورونا

وأوضحت الغرفة خلال منشورها الدوري الذي عمّمته على شركات السياحة، بشأن الإجراءات الواجب على المسافرين للحج الالتزام بها، أنّ قيمة شهادة حصول المسافر على جرعتين من لقاح كورونا (Q.R code) المعتمدة من وزارة الصحة هي 1000 جنيه، والسعر الاسترشادي لفحص كورونا الذي سيجريه الحجاج قبل السفر للسعودية بـ72 ساعة في المعامل المعتمدة لإجراء 650 جنيها، حال كانت نتيجة الفحص ستظهر خلال 24 ساعة، و1600 جنيه حال ظهرت نتيجة الفحص خلال ساعتين فقط.

الأوراق المطلوبة للحج

وذكرت غرفة شركات السياحة، أنّ الفائزين بـ الحج عليهم تقديم شهادة تحركات صادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للتأكد من عدم أدائهم للحج قبل ذلك، مع تقديم الموقف التجنيدي لمن هم في سن التجنيد، على أن تصدر مناطق التجنيد التصريح للسفر لتأدية فريضة الحج.

ولفتت إلى ضرورة ألا تقل صلاحية الجواز عن عام، يرفق به صورة من شهادة تحصين بالجرعات الأساسية «2 على الأقل» للقاحات (كوفيد -19) المعتمدة دوليا كشرط للحصول على التأشيرة.

وتابعت الغرفة، أنّ المسافر للحج عليه تقديم صحيفة الحالة الجنائية مميكنة «فيش الحج»، وتقديم 3 صور حديثة وواضحة مقاس 4*6، على أن تكون خلفية الصورة بيضاء اللون، وطول الرأس من الذقن حتى الجبهة من 70 إلى 80% من الصورة.