«التعليم» تحدد حالات السماح للأم بالتقديم لأطفالها في المدارس 2022

أعلنت عدد من المديريات التعليمية، عدة تعليمات بشأن التقديم للعام الدراسي المقبل 2022/2023، للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في المدارس الرسمية والمدارس الرسمية المتميزة، والتي فتح باب التقديم لهم يوم 1 يونيو الجاري ويستمر حتى 30 يونيو، وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

حالات يسمح للأم بالتقديم للالتحاق بالمدارس للعام الجديد

وقالت المديريات التعليمية في خطاب مرسل للإدارات التعليمية، إن الحالات التي يسمح للأم بتقديم الأوراق في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي كالتالي:

- وفاة الأب، يرفق شهادة الوفاة وقرار الوصاية وصورة منهما.

- سفر الأب للخارج، يرفق صورة من التوكيل الرسمي وصورة من جواز السفر.

- انفصال الوالدين، يرفق صورة من المحكمة بالولاية التعليمية.

- في حالة وجود نزاع بين الأم والأب على قيد الطفل أو لعدم تواجد الأب لأي سبب من الأسباب «سفر - طلاق - أو خلافه» فإنه يتم تفعيل الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2008 بشأن القواعد الحاكمة لأحوال التلاميذ في حالة حدوث مشاكل بين الوالدين أو انفصالهما، والذي ينص على أنه في إطار حرص الوزارة على مصلحة التلميذ في حالة النزاعات والخلافات التي قد تنشأ بين الأب والأم حول قيده بالمدارس التي تشرف عليها الوزارة سواء كانت مدارس حكومية أو خاصة وحرصا في ذات الوقت على عدم مخالفة القانون فإنه يتعين الالتزام بالتالي:

قواعد التقديم للمدرسة

- حق الحضانة للأم بقوة القانون حتى يبلغ الصغير أو الصغيرة السن المقرر طبقا للمادة 20 فقرة أولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بقانون رقم 4 لسنة 2005 إلى أن يقضي بغير ذلك في حالة عرض النزاع على القضاء.

- اختيار نوع التعليم ومستواه يكون للأب باعتباره الوالي الطبيعي على نجله عند بداية إلحاقه بالتعليم، وعليه إذا كان الطفل في حضانة الأم أن يختار الطفل مدرسة قريبة من محل سكن الحضانة.

- في حالة حدوث النزاع بين الوالدين، فإن الطالب يظل مقيدا بالمدرسة المقيد بها إلى أن يحكم بغير ذلك.