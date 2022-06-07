عاجل.. عطل مفاجئ في الخط الثاني لمترو الأنفاق وزحام على أرصفة المحطات

تعطلت حركة مسير القطارات بالخط الثاني في مترو الأنفاق، قبل قليل، بشكل مفاجئ، ما تسبب في حدوث زحام على أرصفة محطات «شبرا الخيمة- المنيب»، حسب ما أعلنته الإذاعة الداخلية بالمحطات، في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

عطل بقطارات الخط الثاني بشكل مفاجئ

قال مصدر في الشركة مترو الأنفاق، إنّ حركة القطارات بالخط الثاني للمترو تعطلت بشكل مفاجئ، وجار إصلاح العطل لعودة حركة القطارات إلى طبيعتها، موضحا أنّ الشركة تنفذ جميع الصيانات العاجلة والبسيطة والجسيمة بشكل دوري، للحد من أعطال القطارات.

فرق صيانة وطوارئ بالمحطات

أوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّه جرى تشكيل فرق صيانة وطوارئ، ونشرها على أرصفة المحطات، لمواجهة أي أعطال محتملة، والعمل على إصلاحها فورا، لمنع تعطل حركة القطارات، مؤكدا أنّ الحركة ستعود لطبيعتها بعد دقائق معدودة، كما أنّ الشركة تواصل تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بعدوى الفيروس المستجد.