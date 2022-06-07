شروط الاشتراك في مسابقة القندس المصري 2022 والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فتح باب التقديم في مسابقة القندس المصري، وهي عبارة عن منحة تدريب مجانية في لغة البرمجة «C++»، في إطار المشاركة في الأولمبياد المصري للمعلوماتية، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

شروط الاشتراك في مسابقة القندس المصري

وحددت وزارة الاتصالات بالاشتراك مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب توافرها في المتسابق للتسجيل في مسابقة القندس المصري، وهي:

- أن يكون الطالب حاملًا للجنسية المصرية ومقيدًا بإحدى المدارس المصرية.

- أن يكون مسجلًا بالعام الدراسي 2022/2023 بالصف الثاني أو الثالث الإعدادي أو الصف الأول من المرحلة الثانوية.

- عدم الحصول على منحة تدريب البرمجة الخاصة بالأولمبياد المصري للمعلوماتية من قبل.

- عدم المشاركة في المسابقة ذاتها هذا العام في أي مكان آخر.

- أن يمتلك الطالب جهاز كمبيوتر مزودا بكاميرا وإنترنت.

- أن يكون المتقدم على دراية كاملة بأساسيات الحاسب والإنترنت.

- أن يجيد الطالب استخدام برنامج «زووم» وألا يكون بحاجة إلى مساعدة خلال الاختبار.

- إحضار مستند إثبات شخصية قبل التسجيل بالمسابقة «شهادة ميلاد أو جواز سفر أو جواب قيد بالمدرسة».

- صورة شخصية حديثة.

اختبار مسابقة القندس المصري

يحصل كل مشارك على 45 دقيقة مدة الاختبار، للإجابة على 12 سؤالا تفاعليا يركز على التفكير المنطقي.

وشددت الوزارة على أن يؤدي الطالب الاختبار بمفرده، مع فتح الكاميرا وعدم غلقها طوال فترة الاختبار وإلا يعتبر منسحبًا، كما ذكرت أن لكل طالب فرصة واحدة في الاختبار وسيتم حذف النتائج المزدوجة تلقائيًا.

خطوات التسجيل في المسابقة

وللتسجيل في المسابقة، يتم الدخول على الرابط الخاص بالتسجيل في الاشتراك بالمسابقة من هنـــا، واستكمال البيانات المطلوبة ومنها: «الاسم رباعي بالكامل، النوع، تاريخ الميلاد، الرقم القومي»، بالإضافة إلى رقم تليفون عليه «واتساب» خاص بالمتقدم، حيث يتلقى الطالب في حالة القبول رسالة على تطبيق «واتساب» بميعاد الاختبار ورابطه.

يذكر أن القندس الصغير هي مبادرة دولية مجانية تهدف إلى نشر المعلومات والفكر الحاسوبي بين طلاب المدارس، يشارك بها 3 ملايين طالب من 50 دولة تنظم بها المسابقة، والتي تم تصميمها بشكل يجعل الطلاب من جميع الفئات العمرية متحمسين لدراسة علوم الحاسب.